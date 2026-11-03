Vững thế trận lòng dân nơi thượng nguồn sông Đà

Lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương và nhân dân thực hiện nghi thức chào mốc quốc giới số 18 ở nơi sông Đà chảy vào Việt Nam.

Chung sức giữ vững đường biên, mốc giới

Mù Cả là xã vùng cao, biên giới của tỉnh Lai Châu, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh. Đồn Biên phòng Mù Cả được giao quản lý, bảo vệ tuyến biên giới với 3 mốc quốc giới, từ mốc 16 đến mốc 18. Địa hình hiểm trở, nhiều khu vực rừng núi, thời tiết khắc nghiệt khiến công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn luôn đặt ra yêu cầu cao đối với cán bộ, chiến sĩ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ, Đồn Biên phòng Mù Cả xác định phải kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động của lực lượng chuyên trách với sự tham gia của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Trên cơ sở nắm chắc tình hình biên giới, địa bàn, đơn vị xây dựng kế hoạch tuần tra thường xuyên và đột xuất, phù hợp với điều kiện thực tế.

Thiếu tá Trần Sỹ Kháng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mù Cả cho biết, trong năm 2026, đơn vị đã quán triệt nghiêm các mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Cùng với đó, đơn vị chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn triển khai nhiệm vụ.

Lực lượng tuần tra trao đổi, nắm bắt tình hình địa bàn và thống nhất phương án tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, mốc giới tại xã Mù Cả, tỉnh Lai Châu.

Trong 10 tháng năm 2026, Đồn Biên phòng Mù Cả đã tổ chức 44 lần tuần tra với 378 lượt người tham gia, trong đó có 278 lượt cán bộ, chiến sĩ của đơn vị và 100 lượt lực lượng Quân sự, Công an xã, dân quân, đoàn viên thanh niên. Đơn vị cũng phối hợp Đồn Biên phòng Ka Lăng tổ chức 9 lần tuần tra liên hợp chấp pháp trên biên giới với 81 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Qua tuần tra, kiểm tra, các lực lượng kịp thời nắm tình hình, góp phần bảo đảm nguyên trạng đường biên, mốc giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn.

Cùng với tuần tra, kiểm soát, Đồn Biên phòng Mù Cả còn phối hợp Đảng ủy, chính quyền xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới. Bởi ở địa bàn vùng biên giới, mỗi người dân không chỉ là một thành viên của cộng đồng mà còn là một nhân tố quan trọng trong phát hiện, phản ánh và cùng các lực lượng giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Theo đồng chí Lường Văn Nghen, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cả, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn xác định tuyên truyền, vận động nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Khi người dân hiểu ý nghĩa của đường biên, mốc giới và trách nhiệm đối với chủ quyền lãnh thổ, họ sẽ chủ động tham gia bảo vệ địa bàn.

Phát huy vai trò của trưởng bản, người uy tín

Ở Mù Cả, công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ đường biên mốc giới không chỉ được thực hiện thông qua các cuộc họp, hội nghị mà còn được đưa trực tiếp đến bản thông qua người có uy tín, trưởng bản, các tổ chức đoàn thể và lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Những nội dung về an ninh trật tự, xuất nhập cảnh, bảo vệ đường biên, mốc giới, phòng ngừa tội phạm, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng được truyền đạt bằng những cách gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mù Cả cùng lực lượng Công an xã tuần tra kiểm soát bám nắm địa bàn.

Ông Toán Ma Tơ, người dân tộc Hà Nhì ở bản Mù Cả là một trong những người tích cực tham gia công việc này. Từng kinh qua nhiều vị trí công tác trong cấp ủy, chính quyền xã, năm 2020, sau khi nghỉ hưu, ông được bà con tín nhiệm bầu làm người có uy tín. Với ông, đây không chỉ là sự tin tưởng mà còn là trách nhiệm tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

Gần gũi, am hiểu phong tục, tập quán và đời sống của người dân địa phương, ông Toán Ma Tơ trở thành cầu nối giữa cán bộ, chiến sĩ biên phòng với bà con trong bản. Ông thường xuyên vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác trước các loại tội phạm, không để các đối tượng xấu tác động, lôi kéo. Khi phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp hoặc những vấn đề bất thường có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự, ông kịp thời thông tin để phối hợp lực lượng chức năng giải quyết.

Ông Toán Ma Tơ chia sẻ: “Bản thân tôi xác định việc tuyên truyền phải đúng nội dung, thành phần. Thứ nhất là cùng với Đồn Biên phòng vận động bà con phát triển kinh tế, ổn định đời sống; thứ hai là cùng với Đồn Biên phòng và Công an xã vận động bà con làm tốt công tác an ninh trật tự trên địa bàn; thứ ba, quan trọng nhất là tuyên truyền cho bà con hiểu và bảo vệ an ninh biên giới, giữ gìn biên giới quốc gia”.

Không chỉ có những người cao tuổi, từng trải qua nhiều vị trí công tác, trách nhiệm bảo vệ biên giới còn được tiếp nối bởi thế hệ trẻ ở các bản làng. Tại bản Ma Ký, trưởng bản Pờ Hà Sinh, sinh năm 1992, luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình khi được bà con tín nhiệm giao nhiệm vụ đứng đầu bản.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mù Cả cùng lực lượng chức năng tuần tra, kiểm tra cột mốc số 17 và quan sát khu vực biên giới nơi thượng nguồn sông Đà.

Với vai trò Trưởng bản, anh chủ động phối hợp tổ an ninh trật tự, thôn đội trưởng, lực lượng dân quân và các đoàn thể để nắm tình hình, kịp thời trao đổi, xử lý những vấn đề phát sinh, không để mâu thuẫn nhỏ trở thành vụ việc phức tạp. Anh cũng phối hợp cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mù Cả trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ an ninh biên giới; không xuất, nhập cảnh trái phép, không vận chuyển hàng hóa trái phép, không nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của các đối tượng xấu.

Đối với thanh niên, lực lượng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tại bản, anh thường xuyên nhắc nhở, động viên mọi người tập trung lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tránh xa tệ nạn xã hội, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Pờ Hà Sinh cho biết: “Tôi hiểu rất rõ về trách nhiệm của mình đối với việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới. Để có thể tuyên truyền cho bà con hiểu, nghe theo, chúng tôi thường xuyên phối hợp bộ đội biên phòng, các tổ chức đoàn thể, tổ an ninh trật tự của bản, dân quân... để cùng nhau nắm tình hình của bản. Từ đó tùy vào vấn đề, sự vụ, sự việc, tùy vào đối tượng mà tổ chức tuyên truyền để bà con hiểu và trực tiếp tham gia vào việc giữ gìn an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia”.

Từ người có uy tín như ông Toán Ma Tơ đến Trưởng bản trẻ Pờ Hà Sinh, mỗi người đảm nhiệm một vai trò khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu giữ gìn bình yên bản làng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Chính sự gắn bó, am hiểu địa bàn và được người dân tin tưởng đã giúp họ trở thành những hạt nhân quan trọng trong tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình ngay từ cơ sở.

Giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi những dòng suối đầu nguồn hòa vào dòng sông Đà, những cột mốc biên cương vẫn đứng vững. Nhưng sức mạnh bảo vệ chủ quyền không chỉ được tạo nên từ những chuyến tuần tra hay những cột mốc bằng bê-tông, đá, kim loại, mà còn được vun đắp từ niềm tin và trách nhiệm của mỗi người dân. Khi nhân dân đồng lòng, người có uy tín, trưởng bản trở thành cầu nối, các lực lượng cùng chung sức nắm địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự, thế trận biên phòng toàn dân sẽ ngày càng vững chắc.