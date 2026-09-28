Vững 'thế trận lòng dân' nơi biên giới Lâm Đồng

Những mái nhà kiên cố ở biên giới Quảng Trực mang đến đời sống mới cho 60 hộ đồng bào M'nông

Ổn định đời sống để gắn bó lâu dài

Cuối tháng 4/2026, tại xã Quảng Trực (Lâm Đồng), công trình Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới hoàn thành, mang đến 60 căn nhà mới cho các hộ dân còn khó khăn về nhà ở.

Công trình có tổng kinh phí 12,5 tỷ đồng, trong đó Quân khu 7 hỗ trợ 6,5 tỷ đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 6 tỷ đồng. Mỗi căn nhà có diện tích gần 50 m2, được bố trí đầy đủ các khu vực sinh hoạt thiết yếu, cùng hệ thống điện, nước.

Với các hộ dân gặp khó khăn về nhà ở, những căn nhà kiên cố ấy không đơn thuần là một nơi trú ngụ vững chãi, mà còn là điểm tựa để họ bắt đầu một cuộc sống mới. Ở đó, họ cùng nhau vun đắp gia đình, yên tâm lao động, sản xuất và gắn bó với quê hương, góp phần giữ vững an ninh nơi biên giới.

Lãnh đạo Quân khu 7 thăm, tặng quà các hộ dân sinh sống tại Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới

Anh Y’Giang (trú bon Bu Nung) xúc động nói: “Trước đây, nhà cũ đã xuống cấp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng không có kinh phí sửa chữa. Được hỗ trợ một căn nhà khang trang, các con của tôi đã có điều kiện để học tập, sinh hoạt tốt hơn”.

Bên cạnh việc chăm lo chỗ ở, đời sống và sức khỏe của người dân vùng biên cũng luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cấp, ngành và lực lượng vũ trang.

Người dân xã Quảng Trực được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí

Trong tháng 7 và tháng 8, hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quảng Trực đã được y, bác sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và Bệnh viện Quân y 7A (Quân khu 7) khám, tư vấn điều trị bệnh, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt.

Với người dân địa phương, những đợt khám bệnh ngay tại bon không chỉ giúp bà con phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe mà còn mang đến cảm giác gần gũi, sẻ chia.

Người dân cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới khu vực biên giới

Đặc biệt, sự có mặt của các y, bác sĩ nơi biên cương phần nào giúp người dân thêm yên tâm, cảm nhận rõ sự quan tâm của lực lượng chức năng đối với đời sống đồng bào nơi phên dậu Tổ quốc.

Bà con mình ở đây còn khó khăn, nhiều khi đau ốm cũng ráng chịu vì ngại đi xa. Nay có các y, bác sĩ về tận nơi khám bệnh, chỉ cho cách ăn uống, giữ gìn sức khỏe, bà con mừng lắm. Mình thấy bộ đội, thầy thuốc luôn quan tâm, thương bà con như người nhà. Bà Thị Nhíp, người dân xã Quảng Trực

Niềm vui của bà Thị Nhíp cũng là cảm nhận chung của nhiều người dân địa phương. Những chuyến thăm, những lần khám bệnh tận nơi của các y, bác sĩ tạo thêm niềm tin và động lực để bà con ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó với quê hương.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bảng biểu trưng hỗ trợ cho đại diện 5 xã biên giới

Trao tặng sinh kế cho các hộ dân tại 5 xã biên giới, đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, chăm lo đời sống Nhân dân ở khu vực biên giới không chỉ dừng lại ở hỗ trợ trước mắt, mà cần tạo điều kiện để người dân có sinh kế ổn định, từng bước nâng cao thu nhập và vươn lên trong cuộc sống.

Theo đồng chí Phạm Triều, mỗi hộ dân ổn định cuộc sống, có việc làm và thu nhập là thêm một điểm tựa để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương.

Lòng dân vững, biên cương thêm vững

Ở vùng biên, bảo vệ chủ quyền không phải là câu chuyện xa xôi mà gắn với chính cuộc sống thường ngày của mỗi gia đình. Khi người dân có nơi ở ổn định, có điều kiện chăm lo sức khỏe và đặc biệt con em được nuôi dạy tốt, tình cảm, tình yêu với đất, với bon làng càng được bồi đắp.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An, xã Thuận An

Tại xã biên giới Thuận An, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An đã giúp hàng trăm học sinh được học tập trong môi trường hiện đại, có điều kiện rèn luyện thể chất và phát triển toàn diện.

Ông Y Kê, Trưởng bon Sar Par, xã Thuận An chia sẻ sự bất ngờ trước ngôi trường hiện đại, được trang bị đầy đủ các thiết bị dạy học và khu nội trú phục vụ học sinh. Từ ngôi trường này, ông Kê kỳ vọng những đứa trẻ trong bon sẽ mạnh dạn theo đuổi ước mơ, thành công trên con đường tri thức.

Chúng tôi chỉ mong các cháu cố gắng học hành, sau này có việc làm rồi về góp sức xây dựng bon làng, quê hương. Anh Y Kê, Trưởng bon Sar Par, xã Thuận An

Từ những việc làm thiết thực trong đời sống, niềm tin của người dân ngày càng được vun đắp. Yêu đất, yêu bon làng, mỗi người dân ở vùng biên Lâm Đồng đang trở thành chủ thể tích cực tham gia giữ gìn bình yên nơi biên giới.

Tại 5 xã biên giới đất liền, các tổ tự quản đường biên, cột mốc được duy trì, qua đó huy động đông đảo người dân tham gia. Trong số này, đồng bào các dân tộc vùng biên đã tích cực quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, trở thành cánh tay nối dài của các lực lượng chuyên trách góp phần giữ ổn định tuyến biên giới.

Người dân tham gia phối hợp với lực lượng biên phòng bảo vệ đường biên, cột mốc

Anh Điểu Nguyên, thành viên Tổ tự quản đường biên, cột mốc bon Bu Prăng 2 (xã Quảng Trực) chia sẻ, cùng với phát triển kinh tế, bà con luôn nêu cao ý thức bảo vệ đường biên, cột mốc, coi đây là trách nhiệm chung của mỗi người dân.

“Mỗi khi có kế hoạch tuần tra, người dân đều chủ động sắp xếp công việc gia đình để cùng bộ đội biên phòng phát quang đường tuần tra, kiểm tra mốc giới và tuyên truyền vận động bà con chấp hành nghiêm quy chế. Trong nhiều năm qua, trên địa bàn không có tình trạng người dân vượt biên trái phép, vi phạm quy định pháp luật về biên giới”, anh Điểu Nguyên thông tin.

Thực tiễn cho thấy, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa cũng chính là chăm lo, ổn định đời sống Nhân dân nơi biên giới. Khi những nguy cơ được nhận diện, ngăn chặn từ sớm; khi người dân được tạo điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu và khi trẻ em được thụ hưởng nền giáo dục đầy đủ, hiện đại thì người dân sẽ thêm gắn bó với quê hương, trở thành “cột mốc sống” bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.