Thời điểm này, nhiều cung đường trên Cao nguyên đá Đồng Văn xuất hiện sương mù khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Thách thức trên đường đèo

Đèo Mã Pì Lèng, cung đường nối hai xã Đồng Văn và Mèo Vạc, có cảnh quan hùng vĩ với một bên là vách núi, bên kia là vực sâu. Tuy nhiên, vào thời điểm này, sương mù thường xuất hiện, có lúc phủ dày khiến tầm nhìn chỉ còn dưới 10 m. Những khúc cua liên tiếp, độ dốc lớn cùng mặt đường ẩm ướt khiến việc điều khiển phương tiện trở nên khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Không chỉ trên đèo Mã Pì Lèng, nhiều cung đường khác như dốc Bắc Sum, Cổng trời Quản Bạ, dốc Chín Khoanh, dốc Thẩm Mã cũng thường xuyên xuất hiện sương mù vào sáng sớm và những ngày thời tiết lạnh, độ ẩm cao. Sương mù khiến người lái xe khó quan sát phương tiện đi ngược chiều, người đi bộ, gia súc qua đường cũng như những khúc cua khuất tầm nhìn. Đặc biệt, với những người chưa quen địa hình vùng cao, việc di chuyển trong điều kiện thời tiết này càng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Là người có 2 năm làm nghề chở khách du lịch bằng xe máy trên các cung đường Cao nguyên đá, anh Đặng Văn Vái, tổ dân phố 12, phường Hà Giang 1 đã có không ít trải nghiệm khi di chuyển trong điều kiện sương mù. Anh Vái chia sẻ: Những ngày sương mù dày, nhất là vào sáng sớm, việc chở khách qua các cung đường đèo rất khó khăn. Có những đoạn đường tầm nhìn bị hạn chế, không thể quan sát được xa nên phải giảm tốc độ, đi đúng phần đường của mình, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn.

Người dân Cao nguyên đá cũng thường xuyên gặp khó khăn khi đi lại trong sương mù đầu mùa Đông. Anh Phàn Mí Nô, thôn Sủng Trà, xã Sủng Máng cho biết, những ngày trời lạnh, sương thường phủ kín các tuyến đường từ sáng sớm, có đoạn chỉ nhìn thấy phương tiện ở khoảng cách gần. Khi đi làm hay vận chuyển hàng hóa, người dân phải đi chậm, quan sát kỹ và hạn chế ra đường lúc sương quá dày. Trên những đoạn đèo, cua gấp, chỉ một chút chủ quan cũng có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm.

Thực tế cho thấy, sương mù không chỉ làm giảm tầm nhìn mà còn khiến người điều khiển phương tiện khó xác định khoảng cách, tốc độ của xe phía trước và phương tiện đi ngược chiều. Khi kết hợp với địa hình dốc, nhiều khúc cua liên tiếp, mặt đường ẩm ướt, nguy cơ xảy ra va chạm, mất lái càng tăng cao. Vì vậy, mỗi hành trình đòi hỏi người lái chuẩn bị kỹ, bình tĩnh và chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông.

Chủ động phòng ngừa tai nạn

Trước nguy cơ mất an toàn giao thông trong điều kiện sương mù, lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát để nâng cao ý thức người tham gia giao thông, tập trung vào các tuyến đường thường xuyên có sương mù, địa hình đèo dốc, khu vực đông phương tiện và các điểm du lịch thu hút đông du khách.

Đại úy Chu Đức Tuấn, cán bộ Đội 7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết: Lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn Cao nguyên đá, kết hợp tuần tra cố định và lưu động để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý vi phạm. Cán bộ, chiến sĩ còn tuyên truyền trực tiếp đến người dân, lái xe kinh doanh vận tải và du khách; phát tờ rơi hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, nhắc nhở giảm tốc độ, chú ý quan sát và giữ khoảng cách. Qua đó góp phần phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ xa.

Theo khuyến cáo của lực lượng Cảnh sát giao thông, trước khi khởi hành, người điều khiển phương tiện cần kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe, nhất là hệ thống phanh, lốp, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu và cần gạt nước đối với ô tô. Khi lưu thông trong sương mù, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn bình thường; sử dụng đèn chiếu gần hoặc đèn sương mù phù hợp, tránh bật đèn chiếu xa vì ánh sáng có thể phản xạ trở lại, gây lóa và hạn chế tầm nhìn. Người lái xe cần tập trung quan sát, đi đúng phần đường, làn đường, không vượt xe ở đoạn cua khuất tầm nhìn, không phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột.

Trên đường đèo dốc, cần đi tốc độ phù hợp, về số thấp khi xuống dốc, hạn chế phanh liên tục và giữ khoảng cách. Nếu sương mù quá dày, tầm nhìn không bảo đảm, nên tìm vị trí an toàn để dừng xe, tránh dừng giữa lòng đường hoặc tại khúc cua khuất tầm nhìn. Du khách đi xe máy khám phá Cao nguyên đá cần tìm hiểu trước điều kiện thời tiết, lựa chọn thời gian di chuyển phù hợp và không cố tiếp tục hành trình khi không bảo đảm khả năng quan sát.