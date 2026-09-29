Vùng Tây Đà Nẵng ứng phó sạt lở gây chia cắt, cô lập trong mưa lũ

Hiểm họa từ địa hình chia cắt

Đến với các xã miền núi phía Tây TP Đà Nẵng, điều dễ dàng nhận thấy là hệ thống giao thông hiểm trở, nơi các tuyến đường ôm sát triền núi, một bên là vực sâu, dốc thẳng đứng. Điển hình tại xã miền núi Khâm Đức, nơi có tuyến đường Hồ Chí Minh huyết mạch đi qua, mùa mưa lũ luôn đặt ra những thử thách gay go.

Ông Hồ Công Điểm, Chủ tịch UBND xã Khâm Đức, cho biết vào mùa mưa lũ, địa phương này không chỉ nỗ lực hỗ trợ người dân phòng, chống mưa lũ, sạt lở đất mà còn hỗ trợ những người lỡ đường, mắc kẹt mỗi khi sạt lở xảy ra.

Công an xã Phước Năng khảo sát, kiểm tra vị trí nguy cơ sạt lở cao dễ dẫn đến chia cắt trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Trong mùa mưa lũ năm 2025, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Khâm Đức sạt lở 23 vị trí (từ km1353 đến km1381); một số tuyến đường xã, đường sản xuất trên địa bàn bị sạt lở nhiều điểm, gây ách tắc giao thông đi lại và sản xuất của người dân.

Khi tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã Khâm Đức và khu vực đèo Lò Xo thuộc xã Phước Năng bị sạt lở nặng nề khiến giao thông tê liệt, trong khi xã Phước Năng điều kiện hàng quán, cơ sở lưu trú còn hạn chế, xã Khâm Đức đã đón nhận và hỗ trợ an toàn cho hơn 200 lái xe cùng hành khách bị mắc kẹt, giúp họ có nơi ăn chốn ở và các dịch vụ thiết yếu trong lúc đợi thông đường.

Để ứng phó với mùa mưa lũ năm nay, xã Khâm Đức đã chuẩn bị tốt phương tiện, vật tư, máy móc thiết bị, nguồn kinh phí theo các tình huống thiên tai sẽ xảy ra nhằm sẵn sàng cơ động ứng cứu trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, UBND xã tiếp tục chỉ đạo công tác dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm ở những khu vực vị trí dễ bị chia cắt, cô lập khi xảy ra thiên tai.

Tiếp giáp xã Khâm Đức, xã Phước Năng cũng là một trong những “tâm điểm” thường xuyên chịu áp lực về sạt lở núi. Trước thực trạng đó, trong cao điểm mùa mưa lũ, lực lượng Công an xã Phước Năng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Lê Minh Hải, Trưởng Công an xã, luôn duy trì trạng thái ứng trực 24/24 giờ, chủ động rà soát các điểm nghẽn, taluy âm dương có nguy cơ sạt lở cao để kịp thời tham mưu phương án sơ tán, cắm biển cảnh báo và chốt chặn an toàn.

Tương tự tại xã miền núi Phước Hiệp, những vết thương từ mùa mưa lũ năm 2025 vẫn còn đó khi tuyến Quốc lộ 14E qua địa bàn bị sạt lở lớn gây ách tắc, nhiều tuyến đường nội bộ bị bong tróc, hai bên bờ sông Trường bị xói lở đe dọa nhà dân. Chính quyền xã Phước Hiệp đã chủ động di dời 69 hộ với gần 300 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Công an xã Phước Hiệp tham gia khảo sát vị trí sạt lở dọc sông Trường.

Lực lượng Công an xã Phước Hiệp thăm, trò chuyện với người dân được bố trí di dời khỏi vùng sạt lở.

Công an cơ sở xung kích tuyến đầu

Hiện đã bước vào cao điểm mùa mưa lũ năm nay, do đó lực lượng Công an cơ sở tại khu vực phía Tây TP Đà Nẵng đã chủ động các phương án, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân ứng phó với tình hình thời tiết cực đoan, nhất là sạt lở đất gây chia cắt, cô lập.

Lãnh đạo Công an xã miền núi Phước Hiệp cho biết đã sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai theo phương án được duyệt. Lực lượng Công an xã lên kế hoạch, phối hợp với các lực lượng khác tổ chức kiểm tra các thôn, các khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai để có biện pháp sẵn sàng công tác phòng, chống thiên tai ở mức độ cao nhất. Công an xã Phước Hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, máy móc, vật tư, đồng thời phối hợp chuẩn bị dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực có nguy cơ bị cô lập, không để người dân bị thiếu đói trong và sau mưa lũ.

Còn tại xã vùng cao Trà Leng, Trung tá Võ Việt Hương, Trưởng Công an xã, chia sẻ địa bàn nơi đây có địa hình phức tạp, chia cắt mạnh, nhiều đồi núi dốc và sông suối xen kẽ, dân cư thưa thớt, đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số. Hệ thống giao thông xung yếu dễ bị chia cắt hoàn toàn khi mưa lớn.

Bước vào cao điểm mùa mưa lũ năm nay, Công an xã Trà Leng nghiêm ngặt duy trì chế độ trực ban, sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ). Đồng thời, lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sẵn sàng phân luồng giao thông, cắm biển báo, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và di dời tài liệu, trang thiết bị đến nơi khô ráo khi có tình huống xảy ra.

Lực lượng Công an xã vùng cao Trà Leng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở trước cao điểm mùa mưa lũ.

Đáng chú ý, trong thời gian vừa qua, lực lượng Công an xã Trà Leng còn hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, xây dựng nhà ở. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, đầy tính nhân văn và có hiệu quả “kép”, vừa giúp bà con “an cư lạc nghiệp”, vừa tạo ra chỗ tránh trú an toàn trước mỗi mùa mưa lũ dữ.

Nhìn toàn cảnh dải đất khu vực phía Tây TP Đà Nẵng trước mùa mưa bão, từ các xã dọc đường Hồ Chí Minh như Khâm Đức, Phước Năng hay xã Phước Hiệp có tuyến đường độc đạo Quốc lộ 14E đi qua đến các xã như vùng cao Trà Leng có thể khẳng định sự chủ động không chỉ nằm ở hệ thống phương án, trang thiết bị mà còn kết tinh từ tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an cơ sở và sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản và quyết tâm cao độ, vùng núi phía Tây Đà Nẵng đã và đang sẵn sàng, chủ động đón đầu, vượt qua mọi thử thách của mùa mưa lũ năm nay, bảo đảm bình yên cho từng nóc nhà và cuộc sống của nhân dân.

“Rút kinh nghiệm từ những thiệt hại và khó khăn trong mùa mưa bão năm trước, bước vào cao điểm mưa lũ năm nay, chúng tôi luôn duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ, tuyệt đối không chủ quan trước mọi diễn biến cực đoan của thời tiết. Chúng tôi đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai sâu sát phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động để sơ tán người dân, cắm biển cảnh báo và phân luồng giao thông tại các tuyến đường xung yếu. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở và lũ quét gây ra”, Trung tá Võ Việt Hương, Trưởng Công an xã Trà Leng, nhấn mạnh.