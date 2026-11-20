Người giữ nhịp sau những đổi thay

Tại Trường Tiểu học Phố Lu, xã Bảo Thắng, niềm vui những ngày này hiện rõ trong ánh mắt cán bộ, giáo viên. Nhà trường là một trong 10 trường của tỉnh Lào Cai được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Phần thưởng quý là dấu mốc đáng nhớ, nhưng với những người đã đi qua nhiều thay đổi, điều đáng quý hơn cả là một tập thể ngày càng gắn bó, cùng nhìn về một hướng.

Trường Tiểu học Phố Lu luôn được phụ huynh tin yêu, gửi gắm con em.

Trường Tiểu học Phố Lu được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba trường: Tiểu học Phố Lu, Tiểu học Sơn Hà và Tiểu học Sơn Hải. Trường hiện có 62 lớp với 1.705 học sinh và 120 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Quy mô trường lớp mở rộng, địa bàn và đội ngũ thay đổi, kéo theo yêu cầu mới trong tổ chức dạy học, quản lý và xây dựng nền nếp.

Hiệu trưởng Trần Thị Thanh Hà cùng Ban Giám hiệu xác định nhiệm vụ trước hết không chỉ là ổn định bộ máy, mà phải tạo được sự đồng thuận để mỗi giáo viên thấy mình là một phần của ngôi trường chung.

Cô Trần Thị Thanh Hà cùng tập thể xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc.

Những năm qua, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, với gần 500 lượt học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và quốc gia. Riêng năm học 2025 - 2026, nhà trường huy động gần 500 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để nâng cấp phòng máy tính và các công trình phụ trợ, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động dạy và học.

Đằng sau những kết quả ấy là sự nỗ lực của cả tập thể, trong đó người đứng đầu giữ vai trò định hướng, tổ chức và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên.

Cô giáo Trần Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phố Lu chia sẻ: “Tất cả đều từ tâm, giáo dục phải bằng cả trái tim. Chúng tôi luôn đặt lợi ích người học lên hàng đầu để tạo đồng thuận. Thành tích hôm nay là nỗ lực tập thể và sự ủng hộ của phụ huynh”.

Với cô, danh hiệu thi đua không phải đích đến để bằng lòng, mà là động lực để nhà trường tiếp tục giữ vững truyền thống dạy tốt, học tốt, nâng chất lượng đại trà và bồi dưỡng học sinh mũi nhọn.

Cô Trần Thị Thanh Hà "truyền lửa" đam mê học tập cho học sinh.

Theo cô Hà, từ khi sáp nhập, nhà trường nhận được sự đồng thuận của cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh. Phụ huynh nhìn thấy chất lượng học sinh đại trà, học sinh mũi nhọn từng bước được nâng lên; các hoạt động ngoại khóa và thiện nguyện cũng nhận được sự hưởng ứng. Niềm tin ấy trở thành điểm tựa để nhà trường tiếp tục phấn đấu, hướng tới mục tiêu xây dựng trường trọng điểm của xã Bảo Thắng.

Với những cố gắng, nỗ lực, cô Trần Thị Thanh Hà nhận được nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh.

Gieo động lực từ những điều gần gũi

Ở bậc học mầm non, nơi mỗi ngày của trẻ bắt đầu bằng hoạt động chăm sóc, vui chơi và khám phá, vai trò kết nối của người hiệu trưởng được thể hiện qua những việc làm cụ thể.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hòa cùng Ban Giám hiệu chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Năm học 2025 - 2026, Trường Mầm non Hoa Sen, phường Lào Cai được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hòa nhiệt huyết trong sự nghiệp trồng người.

Đến nay, 100% giáo viên của trường có trình độ đào tạo trên chuẩn. Nền tảng chuyên môn ấy tạo điều kiện để giáo viên mạnh dạn đổi mới hoạt động ở từng nhóm, lớp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc và giáo dục trẻ.

Kết quả ấy được tạo nên từ nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó có dấu ấn của người đứng đầu trong xây dựng môi trường làm việc đoàn kết và khuyến khích đổi mới chuyên môn.

Nhưng với cô Hòa, một môi trường giáo dục tốt không chỉ được đo bằng trình độ hay thành tích. Điều quan trọng là mỗi giáo viên có cảm thấy được tôn trọng, sẻ chia và có động lực đến trường mỗi ngày hay không. Cô cho biết, nhà trường định hướng để giáo viên yêu trường, yêu lớp, làm việc “vừa tình vừa lý”. Những cách làm như đôi bạn cùng tiến, cùng học hỏi, hỗ trợ nhau trong công việc được duy trì để mỗi người có thêm cơ hội tiến bộ.

Trường Mầm non Hoa Sen nỗ lực trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

“Khi các cô có động lực, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ sẽ nâng lên”, cô Hòa chia sẻ. Trong môi trường mầm non, niềm vui của cô giáo có thể bắt đầu từ sự phối hợp nhịp nhàng với đồng nghiệp, một hoạt động được chuẩn bị chu đáo hay ánh mắt háo hức của trẻ khi khám phá điều mới. Người hiệu trưởng biết lắng nghe, tạo điều kiện sẽ giúp những niềm vui nhỏ ấy được nối dài.

Quản trị bằng tư duy đổi mới

Sắp xếp, sáp nhập trường lớp đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý giáo dục. Quy mô trường học thay đổi, địa bàn phục vụ rộng hơn, đội ngũ và các điểm trường cần được tổ chức thống nhất. Người hiệu trưởng vì thế không thể chỉ dừng ở điều hành công việc thường nhật; cần chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị, biết hoạch định chiến lược, phân bổ nguồn lực, phát huy thế mạnh đội ngũ và chủ động thích ứng.

Ông Nguyễn Duy Long, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Lào Cai cho rằng: Người đứng đầu cơ sở giáo dục phải thường xuyên cập nhật, đổi mới phương thức lãnh đạo, đồng thời nâng cao năng lực quản trị. Ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lý trường học là hướng đi cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng giáo dục. Công nghệ có thể hỗ trợ xử lý thông tin, theo dõi hoạt động, giảm công việc hành chính; song cốt lõi vẫn là năng lực lựa chọn, tổ chức thực hiện và trách nhiệm của người đứng đầu.

Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm, tình yêu nghề, mỗi cán bộ quản lý tại các nhà trường luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ở mỗi nhà trường, khó khăn có thể khác nhau: nơi phải ổn định tổ chức sau sáp nhập, nơi cần nâng chất lượng chuyên môn, nơi phải thích ứng với chuyển đổi số. Bởi vậy, không có một khuôn mẫu lãnh đạo duy nhất. Người hiệu trưởng cần hiểu đặc điểm đơn vị, lắng nghe đội ngũ, tôn trọng sự khác biệt và lựa chọn cách làm phù hợp. Bản lĩnh của người đứng đầu không nằm ở việc đưa ra thật nhiều mệnh lệnh, mà ở khả năng quy tụ mọi người cùng hành động và chịu trách nhiệm với mục tiêu đã chọn.

Rồi mai này, những “chuyến đò” tri thức vẫn tiếp tục rời bến, mang theo ước mơ của bao thế hệ học trò. Dấu ấn người thuyền trưởng có thể không hiện diện trong từng trang vở, nhưng sẽ lặng lẽ in vào nền nếp, chất lượng và văn hóa của ngôi trường; trong sự trưởng thành của giáo viên và niềm tin của phụ huynh. Vững tay chèo giữa những đổi thay, những người hiệu trưởng đang cùng tập thể đưa giáo dục Lào Cai ngày càng khởi sắc bằng trách nhiệm, tình yêu nghề và khát vọng chắp cánh cho tương lai trên hành trình phía trước.