Vũng Tàu Paradise nợ thuế hơn 2.215 tỷ, HDTC, BCG Land và loạt DN bất động sản có tên

Thuế TPHCM vừa công khai thông tin 4.125 doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, tính đến thời điểm khóa sổ tháng 8/2026, với tổng số tiền hơn 11.930 tỷ đồng.

Trong danh sách các doanh nghiệp còn nợ thuế tại TPHCM ghi nhận nhiều cái tên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng, với số tiền lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách là Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise với số tiền nợ thuế 2.215 tỷ đồng, tăng gần 150 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2026.

Đây là chủ đầu tư Khu du lịch Vũng Tàu Paradise, có quy mô 220 ha tại Bãi Sau, TP Vũng Tàu (cũ), với vốn đầu tư hơn 97 triệu USD.

Thuộc nhóm doanh nghiệp có số nợ thuế lớn còn có Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC), với số nợ 520 tỷ đồng. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư, đơn vị phát triển nhiều dự án bất động sản tại TPHCM, trong đó có Khu đô thị An Phú – An Khánh (Laimian City).

Công ty TNHH The Forest City và Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp, hai doanh nghiệp là chủ đầu tư các phân khu thuộc Khu đô thị nghỉ dưỡng NovaWorld Hồ Tràm (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), lần lượt ghi nhận số nợ thuế 209 tỷ đồng và 151 tỷ đồng.

Chủ đầu tư ban đầu của dự án Tòa nhà Saigon One Tower nợ thuế gần 132 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Giám

Một cái tên đáng chú ý khác là Công ty CP Saigon One Tower, với số nợ gần 132 tỷ đồng. Đây là chủ đầu tư ban đầu của dự án tòa nhà Saigon One Tower, tọa lạc trên khu "đất vàng" tại TPHCM, có ba mặt tiền đường Hàm Nghi – Tôn Đức Thắng – Võ Văn Kiệt. Dự án này đã ngừng thi công và bị đình trệ thời gian dài.

Trong nhóm doanh nghiệp có số nợ thuế từ 40-80 tỷ đồng có nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng như: Công ty CP BCG Land (nợ 78,7 tỷ đồng), Công ty TNHH Khang Linh (nợ 78,5 tỷ đồng), Công ty CP Đầu tư Xây dựng Địa ốc Trường Thịnh Phát (nợ 76,9 tỷ đồng) và Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (nợ 41 tỷ đồng).

Công ty CP Bất động sản Thuận An nợ 45,4 tỷ đồng (dự án Lavita Thuận An); Công ty CP Bất động sản Tiến Phước nợ 45,1 tỷ đồng (dự án Senturia An Phú); Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu nợ 64,2 tỷ đồng (dự án The Light City).

Doanh nghiệp bất động sản có mức giảm nợ thuế đáng chú ý là Công ty CP Dịch vụ - Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh. So với thời điểm đầu năm 2026, khi số nợ khoảng 70 tỷ đồng, hiện doanh nghiệp này còn nợ gần 28 tỷ đồng. Liên quan đến doanh nghiệp này còn có Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi, hiện nợ thuế hơn 18,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) được ghi nhận có số tiền nợ thuế hơn 22,2 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển hạ tầng và kinh doanh bất động sản.

Chủ tịch HĐQT KSB là ông Phan Tấn Đạt. Ngoài vai trò lãnh đạo tại KSB, ông Đạt còn giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM (nhiệm kỳ 2026-2029), Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Khoáng sản TPHCM (nhiệm kỳ 2025-2030) và Đại biểu HĐND TPHCM (nhiệm kỳ 2026-2031).

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