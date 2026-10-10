Vùng sản xuất lúa - tôm chủ động ứng phó mưa lớn kéo dài

Lập tổ công tác hỗ trợ người dân

Vụ lúa - tôm năm nay, Xã Nguyễn Phích xuống giống hơn 5.200 ha. Qua rà soát, mưa lớn từ cuối tháng 9 đến nay đã ảnh hưởng khoảng 370 ha lúa.

Để bảo vệ diện tích lúa mới gieo sạ, những ngày qua, người dân tích cực bơm tháo nước ra sông, rạch.

Ông Phạm Thanh Huy, Ấp 12, cho biết, ngay từ đầu vụ, gia đình ông đã chủ động chuẩn bị mô tơ điện và máy dầu công suất lớn để bơm thoát nước khi cần thiết. Nhờ chuẩn bị từ sớm và bơm tháo nước kịp thời, diện tích lúa non của gia đình vẫn an toàn trước những cơn mưa.

Người dân Xã Nguyễn Phích vận hành máy bơm, chủ động tháo nước, bảo vệ trà lúa non trước đợt mưa lớn kéo dài.

Tuy nhiên, trước dự báo mưa lớn còn kéo dài, ông Huy và các hộ dân lân cận không khỏi lo lắng khi mực nước ngoài sông, rạch đang ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ tràn bờ, gây ngập úng diện tích lúa.

Trước tình hình này, UBND Xã Nguyễn Phích khẩn trương triển khai các phương án ứng phó. Ông Lê Trung Kiên, Trưởng phòng Kinh tế xã, cho biết, địa phương đã thành lập các tổ công tác lưu động, trực tiếp đến những khu vực xung yếu để hỗ trợ người dân gia cố bờ bao tại vùng trũng thấp, đồng thời chuẩn bị phương tiện cơ giới, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra ngập úng trên diện rộng.

Song song đó, chính quyền địa phương rà soát, thống kê diện tích lúa bị ngập, có nguy cơ thiệt hại hoặc đã bị thiệt hại để kịp thời có phương án hỗ trợ, giúp người dân khôi phục sản xuất khi thời tiết ổn định.

Máy bơm dầu được người dân chuẩn bị từ đầu vụ, sẵn sàng ứng phó với các đợt mưa lớn kéo dài.

Gia cố bờ bao, bảo vệ diện tích lúa tôm

Tại xã Biển Bạch, hơn 9.000 ha lúa - tôm đã xuống giống. Do địa bàn chưa có hệ thống cống thoát nước và trạm bơm, việc gia cố, nâng cao bờ bao vuông tôm được địa phương xác định là giải pháp trước mắt nhằm hạn chế nước tràn, bảo vệ diện tích lúa và tôm nuôi trước nguy cơ mưa lớn kéo dài.

Ông Lê Văn Dãy, Phó Chủ tịch UBND xã Biển Bạch, thông tin, nhờ người dân chủ động gia cố bờ bao từ sớm nên đến nay, địa phương chưa ghi nhận trường hợp thiệt hại hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng do ngập úng.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, xã tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với ban nhân dân các ấp tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không chủ quan, thường xuyên kiểm tra hệ thống bờ bao. Đối với những đoạn bờ yếu, vị trí trũng thấp có nguy cơ sạt lở hoặc tràn bờ, người dân cần kịp thời gia cố, hạn chế nguy cơ thất thoát tôm nuôi và thiệt hại diện tích lúa.

Nhờ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, xã Biển Bạch kiểm soát tốt mực nước nội đồng, chưa ghi nhận thiệt hại do ngập úng.

Để người dân chủ động ứng phó, địa phương cũng thường xuyên cập nhật, phát thông tin dự báo thời tiết trên hệ thống loa truyền thanh, giúp bà con kịp thời nắm bắt tình hình.

"Bên cạnh giải pháp ứng phó ngập úng trước mắt, địa phương còn tuyên truyền, hướng dẫn người dân tận dụng lượng nước mưa để trữ nước ngọt, phục vụ sản xuất vào giai đoạn cuối vụ. Khi cần thiết, nguồn nước dự trữ có thể được điều tiết để bổ sung cho những khu vực thiếu nước, bảo vệ vụ lúa - tôm trước nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô tới, nhất là khi hiện tượng El Nino có thể xuất hiện", ông Lê Văn Dãy thông tin thêm./.