Vùng phát thải thấp là gì?

Theo Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND của HĐND TP. Hà Nội, vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để hạn chế các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí. Thành phố triển khai mô hình này theo lộ trình, xác định cụ thể phạm vi, đối tượng, thời gian và mức độ hạn chế phương tiện.

Vùng phát thải thấp được Hà Nội triển khai theo lộ trình, từng bước hạn chế các phương tiện có mức phát thải cao tại những khu vực được xác định. Ảnh: Tuấn Đông

Từ ngày 1.7.2026, Hà Nội bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực thuộc Vành đai 1. Phạm vi Vành đai 1 hiện gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng và Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ khu vực Vành đai 1 đều áp dụng ngay các biện pháp hạn chế. Giai đoạn 1 từ 1.7 đến 31.12.2026 được thực hiện tại Khu vực 1 và Khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm. Từ 1.1.2027, phạm vi được mở rộng sang Khu vực 1, 2 và 3 thuộc phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Các khung giờ cao điểm được xác định từ 6h-9h và 16h-19h30 hằng ngày. Tùy từng khu vực và loại phương tiện, Hà Nội áp dụng các biện pháp cấm hoặc hạn chế lưu thông khác nhau.

Xe máy xăng có bị cấm không?

Câu trả lời là không bị cấm đồng loạt. Xe máy, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch được phân loại theo mục đích sử dụng, khu vực và từng giai đoạn để áp dụng biện pháp quản lý.

Trong giai đoạn 1, tại Khu vực 1 thuộc phường Hoàn Kiếm, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải bị cấm lưu thông. Với xe máy xăng không hoạt động kinh doanh trên nền tảng ứng dụng, việc hạn chế được áp dụng theo những khung giờ nhất định.

Theo phương án đang thực hiện, tại Khu vực 1, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch không kinh doanh trên nền tảng ứng dụng bị cấm lưu thông từ 18h-24h thứ Sáu và từ 6h-24h thứ Bảy, Chủ nhật.

Như vậy, cách hiểu “từ 1.7.2026 Hà Nội cấm toàn bộ xe máy xăng vào trung tâm” là không chính xác. Quy định hiện nay được áp dụng theo từng vùng, từng nhóm phương tiện và từng khung giờ.

Từ 1.1.2027, khu vực nào được mở rộng?

Từ ngày 1.1.2027 đến hết ngày 31.12.2027, Hà Nội bước sang giai đoạn 2. Vùng phát thải thấp được mở rộng sang Khu vực 1, Khu vực 2 và Khu vực 3 thuộc hai phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Từ ngày 1.1.2027, vùng phát thải thấp được mở rộng tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, với các quy định hạn chế phương tiện theo từng nhóm và mức độ phát thải. Ảnh: Tuấn Đông

Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, Thành phố không cho phép lưu thông trong khu vực. Các đơn vị cung cấp ứng dụng có trách nhiệm điều hướng phương tiện.

Với các xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch còn lại, Hà Nội tiếp tục khuyến khích hạn chế xe mô tô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008 và xe gắn máy sản xuất, nhập khẩu trước năm 2016; đồng thời khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện xanh và phương tiện đạt quy chuẩn khí thải từ mức 3 trở lên.

Ở giai đoạn này, xe ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch không đạt quy chuẩn khí thải mức 4 theo QCVN 85:2025/BNNMT cũng không được lưu thông trong khu vực. Xe ô tô trên 16 chỗ, trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh, bị hạn chế theo khung giờ; xe tải dưới 2 tấn chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm, xe tải từ 2-3,5 tấn chỉ được hoạt động từ 21h-6h hôm sau, trừ trường hợp được chấp thuận. Xe tải có khối lượng toàn bộ trên 3,5 tấn bị cấm lưu thông.

Không phải cứ xe xăng là bị cấm

Lộ trình của Hà Nội cho thấy vùng phát thải thấp không được xây dựng theo cách cấm toàn bộ phương tiện chạy xăng, dầu trong một lần. Thành phố áp dụng các biện pháp theo khu vực, thời gian, loại phương tiện và mức độ phát thải.

Từ 1.1.2028 đến hết năm 2029, vùng phát thải thấp được mở rộng trên toàn bộ Vành đai 1. Khi đó, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 sẽ không được lưu thông; ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch không đạt quy chuẩn khí thải mức 4 cũng không được lưu thông trong vùng.

Từ năm 2030, Hà Nội tiếp tục duy trì vùng phát thải thấp, đánh giá tác động và có thể điều chỉnh yêu cầu hoặc mở rộng phạm vi theo điều kiện thực tế.

Vì vậy, người sử dụng xe máy xăng tại Hà Nội cần phân biệt “vùng phát thải thấp” với “lệnh cấm xe xăng”. Một phương tiện có thể được phép lưu thông ở khu vực này nhưng bị hạn chế ở khu vực khác, hoặc chỉ bị hạn chế trong một số khung giờ. Khi phạm vi vùng phát thải thấp được mở rộng, quy định về khí thải cũng sẽ trở thành căn cứ quan trọng để xác định phương tiện được lưu thông.

Giai đoạn 1: 1.7-31.12.2026, thí điểm tại Khu vực 1, 2 thuộc phường Hoàn Kiếm.

Giai đoạn 2: 1.1-31.12.2027, mở rộng Khu vực 1, 2, 3 thuộc phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Giai đoạn 3: 1.1.2028-31.12.2029, mở rộng toàn bộ Vành đai 1.

Từ 1.1.2030: Duy trì, hoàn thiện và đánh giá để xem xét điều chỉnh, mở rộng.

Xe máy xăng: Không bị cấm đồng loạt; mức hạn chế phụ thuộc khu vực, thời gian, mục đích sử dụng và quy chuẩn khí thải.