Vùng núi Tây Bắc thời tiết lý tưởng: Trời có mây, sáng sương mù, ngày nắng, trời mát

Khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ trời được dự báo có mây, sương sớm, trời mát đẹp. Ảnh minh họa: PV.

Thời tiết Hà Nội và các khu vực Tây Bắc, Đông Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thời tiết miền Bắc những ngày tới duy trì trạng thái không mưa, ngày nắng. Tuy nhiên, ở vùng núi thuộc khu Tây Bắc Bộ, trời mát trong khoảng nhiệt độ lý tưởng 20-24 độ.

Ngày 14/10, thời tiết khu vực Hà Nội được dự báo trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ; Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.

Đặc biệt, theo dự báo khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ trời được dự báo có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ. Dạng thời tiết rất lý tưởng cho các hoạt động trải nghiệm, du lịch. Mùa Thu cũng là mùa đẹp nhất của nhiều cánh đồng lúa chín vàng khu vực Tây Bắc.

Trong khi đó, thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ trời có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 13/10 đến ngày 15/10

- Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: đêm không mưa, ngày nắng.

- Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: đêm 13/10 và ngày 14/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm 14/10 và ngày 15/10, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác.

- Nam Bộ và Lâm Đồng: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 15/10 đến ngày 23/10

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế: có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng ngày 20-21/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ khoảng ngày 20-21/10 phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ ngày 16/10 và từ khoảng ngày 20-23/10 chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.