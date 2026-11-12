Vùng núi phía nam Đà Nẵng còn mưa to đến trưa 12/11, thủy điện Sông Tranh 2 đang cắt lũ

Biểu đồ vận hành thủy điện Sông Tranh 2 từ ngày 10/11 đến 11/11. Nguồn: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng.

Lúc 17 giờ ngày 11/11, việc thủy điện Đak Mi 4A xả lũ qua tràn về sông Vu Gia khiến mực nước sông Cái (Đak Mi) tại trạm thủy văn Thạnh Mỹ dâng lên mức 16,35m, cao hơn báo động 1 là 1,35m.

Mực nước sông Vu Gia tại các trạm thủy văn Ái Nghĩa, Hội Khách cũng đang dâng lên, nhưng vẫn ở dưới mức BĐ1.

Mực nước sông Thu Bồn tại trạm thủy văn Nông Sơn ở mức 12,02m, cao hơn báo động 1 là 1,02m; tại các trạm thủy văn Giao Thủy, Câu Lâu dù đang dâng lên nhưng vẫn ở dưới mức báo động 1.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, khu vực thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa tại khu vực phía Bắc phổ biến từ 20 - 50mm, có nơi cao hơn; phía Nam từ 50 - 200mm; riêng vùng núi phía Nam đạt 200 - 350mm, có nơi cao hơn như Trà Leng (508,2mm), Trà Dơn (499mm), Trà My (394,6mm).

Bản đồ cảnh báo mưa tại khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng lúc 18 giờ ngày 11/11/2026. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Dự báo từ chiều tối nay (11/11) đến trưa mai (12/11), các xã, phường phía Bắc thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, có nơi trên 100mm.

Tại các xã, phường phía Nam có mưa to, mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 40 - 80mm; riêng vùng núi từ 70 - 150mm, có nơi trên 250mm.

Cần đề phòng mưa lớn với cường suất 70mm trong 3 giờ; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp cũng như các khu đô thị của thành phố. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ hôm nay (11/11) đến ngày 12/11, trên các sông thuộc thành phố Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1 đến trên báo động 1.

Lũ và ngập lụt trên các sông có nguy cơ cao gây hư hỏng các công trình ven sông, ảnh hưởng đến diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản, môi trường, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Từ chiều và đêm mai (12/11), mưa lớn tại thành phố Đà Nẵng sẽ giảm nhanh, kết thúc đợt mưa này.

[VIDEO] - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đợt mưa lớn trên diện rộng ở Trung Bộ còn kéo dài đến trưa 12/11: