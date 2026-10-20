Vùng núi cao Hà Quảng đổi thay nhờ vốn tín dụng chính sách

Ngân hàng chính sách xã hội Hà Quảng tích cực cho vay vốn tại các điểm giao dịch xã.

Đồng tâm, hợp lực thực hiện công tác giảm nghèo

Theo báo cáo, công tác giảm nghèo trên vùng cao biên giới Hà Quảng sau năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp từ 21 xã, thị trấn cũ thành 7 xã mới Thanh Long, Cần Yên, Thông Nông, Trường Hà, Hà Quảng, Lũng Nặm, Tổng Cọt thuộc tỉnh Cao Bằng, đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, tỷ lệ giảm nghèo với mức giảm bình quân từ 4%-6% hộ nghèo hằng năm; xóa sạch gần 2.000 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo;…

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Hà, nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp Hà Quảng trước đây, bà Linh Thanh Tuyền: Một trong những nguyên nhân chính làm nên sự đổi thay mạnh mẽ là Ngân hàng Chính sách xã hội đã tập trung huy động nguồn vốn và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước. “Nguồn vốn chính sách không đơn thuần là giải pháp tài chính mà thực sự giữ vai trò động lực, đòn bẩy đối với công cuộc giảm nghèo, nhất là tại khu vực miền núi, dân tộc”, bà Tuyền chia sẻ.

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Quảng Đàm Thị Thu cũng cho biết, kể từ khi thành lập năm 2003 đến nay, dù gặp nhiều khó khăn thách thức, Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Quảng vẫn luôn triển khai các biện pháp giữ vững mạch chảy vốn tín dụng chính sách thông suốt.

Mạng lưới 24 Điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Quảng sau sáp nhập tiếp tục duy trì thực hiện như trước khi sắp xếp đơn vị hành chính địa phương 2 cấp. Các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tiếp cận thuận lợi nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Đơn cử như xã Lũng Nặm, được sáp nhập từ các xã Lũng Nặm, Thượng Thôn, nhưng các điểm giao dịch xã của Ngân hàng Chính sách xã hội vẫn hoạt động đều đặn các công việc giải ngân cho vay, thu nợ, lãi với khách hàng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lũng Nặm Nông Trung Trực cho hay: từ khi hợp nhất đến nay, xã mở rộng địa giới, tăng tỷ lệ hộ được vay vốn ưu đãi, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương. Nhờ đó hầu hết người Nùng, Tày được đầu tư, đáp ứng đầy đủ, kịp thời vốn để chủ động sản xuất kinh doanh; địa phương có thêm nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Quảng Đàm Thị Thu.

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Quảng Đàm Thị Thu khẳng định: Thuận lợi nhất giúp đơn vị hoạt động hiệu quả là được ngân hàng cấp trên cùng lãnh đạo địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao, đặt các chương trình tín dụng chính sách được đứng ở vị trí quan trọng. Nhờ đó, tổng nguồn vốn chính sách ở vùng núi cao Hà Quảng tính đến 30/9 đạt 797,5 tỷ đồng, tăng 42,3 tỷ đồng so với năm trước, trong đó riêng nguồn vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh đạt xấp xỉ 126 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay 17 chương trình tín dụng chính sách là 797 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch tăng trưởng được giao và 11.788 khách hàng còn dư nợ.

Dòng vốn đã được chuyển tải về tận cơ sở, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách kịp vào vụ sản xuất, kinh doanh. Tại xã Trường Hà, chị Đàm Thị Thảo sống tại xóm Nậm Nhũng đã mạnh dạn sử dụng vốn tín dụng ưu đãi đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả. “Được Hội Phụ nữ xã tuyên truyền, hỗ trợ, tôi đã vay và sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống phát triển chăn nuôi lợn. Ngoài việc chăn nuôi lợn, gia đình tôi còn lồng ghép vốn vay ưu đãi với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thâm canh tăng vụ ngô, lúa…. thu nhập gần 150 triệu đồng/năm, nhờ đó thoát cảnh nghèo túng, ổn định cuộc sống”, chị Đàm Thị Thảo tâm sự.

Còn ở xã Tổng Cọt, công tác giảm nghèo được thể hiện thông qua đồng vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Quảng đầu tư phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp theo hướng phủ xanh đất trống và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Điển hình qua các giai đoạn, địa phương này đã trồng mới hàng nghìn ha rừng và chuyển đổi diện tích đất nương rẫy hiệu quả thấp sang trồng các loài cây lâm nghiệp, cây công nghiệp và cây ăn quả. Ông Lưa Văn Hải là minh chứng cho việc thoát nghèo do sử dụng 78 triệu đồng vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư lập trang trại nuôi đàn ngựa 10 con kết hợp trồng rau quả xanh, sạch bệnh, mỗi năm trang trại cho giá trị kinh tế hàng trăm triệu đồng.

Chia sẻ về đóng góp của nguồn vốn tín dụng chính sách, ông Dương Văn Thịnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xã Tổng Cọt cho biết: Tổng Cọt là địa phương “hấp thụ” tốt nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước với 1.175 khách hàng vay hơn 146,8 tỷ đồng (tính đến 30/9). Nguồn vốn vay được các hộ dân sử dụng đúng mục đích, phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tiếp tục giữ vững mạch chảy vốn tín dụng chính sách

Trải qua 24 năm xây dựng, phát triển, toàn bộ hoạt động giao dịch tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Quảng vẫn diễn ra khẩn trương, tích cực. Nổi bật sau khi sáp nhập đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Quảng đã huy động được nguồn vốn lớn, chuyển tải kịp thời nguồn vốn về tận làng xã, đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Nhờ vốn chính sách, vùng núi cao Hà Quảng phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả.

Riêng năm qua, vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ hơn 4.300 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, kinh doanh; xây dựng 1.308 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ 498 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tạo việc làm cho 1.833 lao động. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn từ 32,51% xuống còn 27,01%, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

Có thể khẳng định dòng vốn tín dụng chính sách ở Hà Quảng đã, đang được giữ vững, chảy đều đặn và được ghi nhận là công cụ hữu hiệu trong công cuộc bảo đảm an sinh xã hội. Phát huy thành tích đạt được Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Quảng chủ động phối hợp chính quyền, đoàn thể địa phương, đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 39-CT/TW, của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, tập trung huy động các nguồn lực, coi trọng nhiệm vụ nâng cao chất lượng tín dụng chính sách với việc mở rộng độ che phủ chính sách, ưu tiên việc thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Quảng, tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng nhằm đưa giao dịch ngân hàng hiện đại đến khách hàng là hộ nghèo, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn...

Duy trì mạch chảy vốn tín dụng thông suốt để phục vụ bà con nhân dân.

Những ý nghĩa, việc làm đó thể hiện quyết tâm cao của Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục duy trì mạch chảy vốn tín dụng thông suốt để phục vụ nhân dân hiệu quả hơn trong cuộc hành trình vì an sinh xã hội bền vững.