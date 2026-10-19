Vùng núi cao Hà Quảng đổi thay nhờ vốn tín dụng chính sách

Đồng tâm, hợp lực thực hiện công tác giảm nghèo

Theo báo cáo, công tác giảm nghèo trên vùng cao biên giới Hà Quảng sau năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp từ 21 xã, thị trấn cũ thành 7 xã mới Thanh Long, Cần Yên, Thông Nông, Trường Hà, Hà Quảng, Lũng Nặm, Tổng Cọt thuộc tỉnh Cao Bằng, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, tỷ lệ giảm nghèo với mức giảm bình quân từ 4%-6% hộ nghèo mỗi năm; xóa sạch gần 2.000 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; Tập trung các nguồn lực, trong đó chú trọng hỗ trợ tín dụng chính sách cho các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững…

NHCSXH Hà Quảng tích cực cho vay vốn tại các điểm giao dịch x

Hỏi vì sao vùng cao biên giới ở Cao Bằng có kết quả ấn tượng về giảm nghèo, Chủ tịch UB ND xã Trường Hà, nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp Hà Quảng trước đây, bà Linh Thanh Tuyền không ngần ngại đáp rằng: “Một trong những nguyên nhân chính làm nên sự đổi thay mạnh mẽ là Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã tập trung huy động nguồn vốn và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước. Nguồn vốn chính sách không đơn thuần là giải pháp tài chính mà thực sự giữ vai trò động lực, đòn bẩy đối với công cuộc giảm nghèo, nhất là tại khu vực miền núi, dân tộc”.

Đúng như đánh giá của đại diện lãnh đạo địa phương, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các cơ quan, doanh nghiệp, NHCSXH Hà Quảng tiền thân là NHCSXH huyện Hà Quảng đã luôn trực tiếp, tích cực tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên toàn địa bàn rộng hơn 810km².

Bí thư Chi bộ ,Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Hà Quảng, bà Đàm Thị Thu phát biểu tại cuộc họp của đơn vị triển khai nhiệm vụ quý 4 / 2026

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Hà Quảng, bà Đàm Thị Thu, trưởng thành từ cán bộ tín dụng ngân hàng cho biết: Hơn 2 thập niên qua, kể từ khi thành lập (2003) đến nay, dù gặp vô vàn khó khăn thách thức về thời tiết bão lũ bất thường, dịch bệnh Covid-19 lan rộng và cả trong thời điểm sắp xếp, mở rộng cấp xã, NHCSXH Hà Quảng vẫn luôn triển khai các biện pháp giữ vững mạch chảy vốn tín dụng chính sách thông suốt.

Cùng với đó, những cán bộ tín dụng chính sách không quản ngại gian nan, vất và, bền bỉ bám sát cơ sở, hối hả chuyển tải kịp thời, an toàn dòng vốn của 17 chương trình tín dụng về tận bản làng xa xôi hẻo lánh và trên vành đai biên giới, tạo điều kiện giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi của Nhà nước thuận lợi, kịp thời vào vụ sản xuất, kinh doanh.

Trên chặng đường 24 năm xây dựng và trưởng thành, NHCSXH Hà Quảng luôn nỗ lực khơi thông dòng chảy vốn ưu đãi và phủ kín cả vùng núi đồi trùng điệp bằng cách giữ nguyên trạng mạng lưới hoạt động cùng phương thức phục vụ nhân dân, để ngày nay mạng lưới 24 Điểm giao dịch của NHCSXH sau sáp nhập tiếp tục duy trì thực hiện như trước khi sắp xếp đơn vị hành chính địa phương 2 cấp. Tất thẩy hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tiếp cận thuận lợi với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Đơn cử như xã Lũng Nặm, được sáp nhập từ các xã Lũng Nặm, Thượng Thôn, nhưng các điểm giao dịch xã của NHCSXH vẫn hoạt động đều đặn các công việc giải ngân cho vay, thu nợ, lãi với khách hàng.

Chủ tịch UBND xã Lũng Nặm ông Nông Trung Trực cho biết: kể từ khi hợp nhất đến nay, xã mở rộng địa giới, tăng tỷ lệ hộ được vay vốn ưu đãi, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động của NHCSXH tại địa phương. Nhờ đó hầu hết người Nùng, Tày được đầu tư, đáp ứng đầy đủ, kịp thời vốn liếng để chủ động sản xuất kinh doanh, địa phương có thêm sự chuyển biến về xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Nhờ vốn chính sách , vùng núi cao Hà Quảng phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả

“Cứ đà này, ruộng đồng, đồi rừng ở miền núi Lũng Nặm sớm được phủ kín bằng màu xanh cây trái với mùa màng bội thu. Tất cả có được do sự tác động trực tiếp, thiết thực từ đồng vốn vay của NHCSXH Hà Quảng đấy”. Chủ tịch xã Lũng Nặm phấn khởi nói

Giám đốc NHCSXH Hà Quảng, Đàm Thị Thu khẳng định: Thuận lợi nhất giúp đơn vị hoạt động hiệu quả là được ngân hàng cấp trên cùng lãnh đạo địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao, đặt các chương trình tín dụng chính sách được đứng ở vị trí quan trọng. Nhờ đó, tổng nguồn vốn chính sách ở vùng núi cao Hà Quảng tính đến 30/9/2026 đạt 797,5 tỷ đồng, tăng 42,3 tỷ đồng so với năm trước, trong đó riêng nguồn vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh đạt xấp xỉ 126 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay 17 chương trình tín dụng chính sách là 797 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch tăng trưởng được giao và 11.788 khách hàng còn dư nợ.

Cùng với đó, những cán bộ tín dụng chính sách đã kiên trì, hối hả chuyển tải dòng vốn về tận cơ sở, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách kịp vào vụ sản xuất, kinh doanh.

Nhờ vốn chính sách , vùng núi cao Hà Quảng phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả

Tại xã Trường Hà, chị Đàm Thị Thảo ngụ xóm Nậm Nhũng đã mạnh dạn sử dụng vốn tín dụng ưu đãi đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả.

“Được Hội phụ nữ xã tuyên truyền, hỗ trợ, tôi đã vay và sử dụng vốn vay từ NHCSXH đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống phát triển chăn nuôi lợn, để mỗi năm xuất bán 2 - 3 lứa lợn con, 20 - 25 con lợn thịt/lửa ra thị trường. Ngoài việc chăn nuôi lợn, gia đình tôi còn lồng ghép vốn vay ưu đãi với ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật thâm canh tăng vụ ngô, lúa….thu nhập gần 150 triệu đồng/năm, nhờ đó thoát cảnh nghèo túng, ổn định cuộc sống”, chị Đàm Thị Thảo tâm sự.

Còn ở xã Tổng Cọt, công tác giảm nghèo được thể hiện thông qua đồng vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH Hà Quảng đầu tư phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp theo hướng phủ xanh đất trống và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Điển hình qua các giai đoạn, địa phương này đã trồng mới hàng nghìn ha rừng và chuyển đổi diện tích đất nương rẫy hiệu quả thấp sang trồng các loài cây lâm nghiệp, cây công nghiệp và cây ăn quả. Ông Lưa Văn Hải là minh chứng cho việc thoát nghèo do sử dụng 78 triệu đồng vay của NHCSXH đầu tư lập trang trại nuôi đàn ngựa 10 con kết hợp trồng rau quả xanh, sạch bệnh, mỗi năm trang trại cho giá trị kinh tế hàng trăm triệu đồng.

Chia sẻ về đóng góp của nguồn vốn tín dụng chính sách, ông Dương Văn Thịnh, chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng quả trị NHCSXH xã Tổng Cọt cho biết: Tổng Cọt là địa phương “hấp thụ” tốt nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước với 1.175 khách hàng vay hơn 146,8 tỷ đồng (tính đến 30/9/2026). Nguồn vốn vay được các hộ dân sử dụng đúng mục đích, phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tiếp tục giữ vững mạch chảy vốn tín dụng chính sách.

Đến hôm nay, qua 24 năm xây dựng, phát triển toàn bộ hoạt động giao dịch tín dụng chính sách vẫn diễn ra khẩn trương, tích cực. Mạng lưới điểm giao dịch và lịch giao dịch được duy trì ổn, tiếp tục phục vụ nhân dân tận tình, hiệu quả. Nổi bật ngay khi sáp nhập đến nay, NHCSXH Hà Quảng đã huy động được nguồn vốn lớn, chuyển tải kịp thời nguồn vốn về tận làng xã, đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Riêng năm qua, vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ trên 4.300 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, kinh doanh; xây dựng 1.308 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ 498 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tạo việc làm cho 1.833 lao động. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn từ 32,51% xuống còn 27,01%, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

Nhờ vốn chính sách , vùng núi cao Hà Quảng phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả

Có thể khẳng định dòng vốn tín dụng chính sách ở Hà Quảng đã, đang được giữ vững, chảy đều đặn và được ghi nhận là công cụ hữu hiệu trong công cuộc bảo đảm an sinh xã hội. Phát huy thành tích đạt được NHCSXH Hà Quảng chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương, đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 39-CT/TW, của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, tập trung huy động các nguồn lực, coi trọng nhiệm vụ nâng cao chất lượng tín dụng chính sách với việc mở rộng độ che phủ chỉnh sách, ưu tiên việc thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Hà Quảng, tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng nhằm đưa giao dịch ngân hàng hiện đại đến khách hàng là hộ nghèo, gia đình đồng bào DTTS khó khăn...

Những ý nghĩa, việc làm đó thể hiện quyết tâm cao của NHCSXH vẫn kế tiếp tục duy trì mạch chảy vốn tín dụng chính sách thông suốt để phục vụ nhân dân tốt nhất hiệu quả hơn trong cuộc hành trình của tín dụng chính sách vì an sinh xã hội bền vững.