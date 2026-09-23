Vùng nội ô Cà Mau ngập sâu trong mưa

Một khu dân cư thuộc phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) bị ngập sâu trong mưa vào sáng 23/9. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trong sáng 23/9, mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã khiến hàng loạt tuyến đường và khu dân cư nhiều phường vùng nội Cà Mau bị ngập sâu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và giao thông của người dân.

Ghi nhận của phóng viên, mưa bắt đầu trút xuống từ sớm và kéo dài liên tục nhiều giờ liền. Lượng nước mưa lớn vượt quá khả năng thoát nước của hệ thống hạ tầng đô thị, dẫn đến tình trạng úng ngập cục bộ trên diện rộng.

Nước mưa chảy xiết trên đường Trần Hưng Đạo, tràn qua vỉa hè gây ngập nặng khu vực hành chính cấp sở, ngành của Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Các tuyến đường trọng điểm khu vực trung tâm như Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Nguyễn Trãi, cùng trục đường dẫn vào cửa ngõ thành phố Cà Mau trước đây đều xuất hiện nhiều điểm ngập sâu.

Phương tiện lưu thông khó khăn qua khu vực đường Trần Hưng Đạo (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) do mặt đường bị ngập nước. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại một số đoạn, nước dâng cao ngập hơn nửa bánh xe máy, tràn lên vỉa hè và tràn vào sân, nhà dân. Tình trạng này khiến nhiều phương tiện giao thông chết máy, người dân di chuyển hết sức khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Phương tiện lưu thông bị chết máy phải dẫn bộ qua khu vực vòng xoay cửa ngõ đoạn thuộc phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau do mặt đường bị ngập nước.

Ngoài các trục đường chính, nhiều hẻm nhỏ và khu dân cư nội thành cũng rơi vào cảnh ngập lụt. Ngay trước trụ sở các cơ quan nhà nước và đơn vị hành chính, mực nước tràn ngập diện rộng, ảnh hưởng không nhỏ đến giao dịch hành chính và đi lại của cán bộ, công chức.

Một khu dân cư thuộc phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) bị ngập sâu, nước tràn sát mép cửa nhà dân. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Khu vực trước trụ sở Cục Thuế tỉnh Cà Mau trên đường Trần Hưng Đạo bị nước ngập trắng xóa. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động kê cao đồ đạc, bảo vệ tài sản, đồng thời chú ý quan sát khi di chuyển qua các khu vực ngập sâu để tránh các sự cố giao thông đáng tiếc…