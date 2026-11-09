Vững nhịp giải quyết thủ tục

Từ ngày 1/7/2025, các phường: Kỳ Lừa, Lương Văn Tri, Đông Kinh và Tam Thanh được thành lập mới trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc cũ. Theo tìm hiểu, trung bình mỗi ngày, trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) của 1 phường có khoảng từ 40 đến 60 lượt người dân đến thực hiện TTHC.

Cán bộ Trung tâm PVHCC phường Đông Kinh hướng dẫn người dân sử dụng "Trạm Dịch vụ công số"

Có mặt tại Trung tâm PVHCC phường Đông Kinh vào một buổi sáng tháng 11/2026, ấn tượng đầu tiên đối với chúng tôi là sự nền nếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính cùng tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức nơi đây. Trong số người đến giao dịch, bà Ngô Thị Thơm, khối Phai Duốc, phường Đông Kinh được cán bộ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ thủ tục lĩnh vực tư pháp và cấp giấy hẹn trả kết quả.

Bà Thơm chia sẻ: Giờ đi làm thủ tục tôi thấy thuận tiện hơn nhiều. Các bước tiếp nhận, xử lý phần lớn được thực hiện trên phần mềm nên hồ sơ được giải quyết nhanh chóng. Do được cán bộ hướng dẫn cụ thể, tôi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ ngay từ đầu nên không phải đi lại bổ sung. Cán bộ cũng rất tận tình, chủ động hỗ trợ, giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian và chi phí, tôi cảm thấy rất hài lòng.

Không riêng phường Đông Kinh, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều nhiệm vụ được chuyển giao về cấp xã, khiến khối lượng công việc tại các phường tiếp tục tăng. Trước thực tế đó, UBND các phường xác định việc duy trì hoạt động thông suốt của trung tâm PVHCC là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp tác động đến chất lượng phục vụ người dân.

Bà Lý Thị Định, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC phường Kỳ Lừa cho biết: Ngay sau khi được thành lập, trung tâm đã bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trung tâm duy trì nền nếp tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ, phân công cán bộ phụ trách từng lĩnh vực, thường xuyên kiểm tra tiến độ xử lý trên hệ thống. Đối với hồ sơ sắp đến hạn, trung tâm chủ động rà soát, cảnh báo và đôn đốc trước thời hạn giải quyết từ 3 đến 5 ngày; thường xuyên trao đổi, phối hợp với phòng chuyên môn để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh, hạn chế tình trạng người dân phải chờ đợi hoặc bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Ngoài ra, các phường chú trọng hướng dẫn ngay từ khâu đầu vào. Thành phần hồ sơ, quy trình, thời hạn giải quyết được công khai để người dân dễ tiếp cận, chủ động chuẩn bị. Cán bộ trực tiếp giao dịch có trách nhiệm giải thích rõ những nội dung cần bổ sung, hướng dẫn cụ thể từng bước, hạn chế tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần.

Bà Vi Trung Tuyến, chuyên viên Trung tâm PVHCC phường Lương Văn Tri chia sẻ: Tôi được giao phụ trách tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ lĩnh vực văn hóa – xã hội. Với những hồ sơ phức tạp, tôi hướng dẫn cụ thể để người dân chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hạn chế phải bổ sung nhiều lần. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, 100% hồ sơ thuộc lĩnh vực tôi phụ trách được tiếp nhận, trả kết quả đúng quy trình, không phát sinh phản ánh, kiến nghị của người dân.

Đáng chú ý, nhằm đa dạng hóa hình thức phục vụ, các phường đã triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực. Tiêu biểu như mô hình “Thứ Bảy vì dân” và “Hành chính công lưu động tại hộ gia đình” của phường Lương Văn Tri; mô hình “Phục vụ thân thiện” tại phường Tam Thanh, trong đó cán bộ trực tiếp đến nhà hỗ trợ thực hiện TTHC cho người cao tuổi, người không có khả năng đi lại; mô hình “Trạm dịch vụ công số” được triển khai tại cả 4 phường. Mỗi mô hình có cách thức thực hiện riêng nhưng đều hướng đến mục tiêu giảm thời gian, công sức đi lại, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công thuận tiện hơn.

Từ những giải pháp đồng bộ, công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại các phường trung tâm từng bước đi vào nền nếp, chất lượng phục vụ được duy trì. Chỉ tính riêng từ tháng 7/2025 đến nay, 4 phường đã tiếp nhận và giải quyết trên 18.000 hồ sơ TTHC, trong đó, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước, đúng hạn đạt trên 98%.

Kết quả trên không chỉ phản ánh nỗ lực thích ứng của chính quyền cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính mà còn cho thấy sự chuyển biến trong phương thức phục vụ người dân. Thời gian tới, khi yêu cầu giải quyết TTHC ngày càng cao, các phường trung tâm tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình, nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở.