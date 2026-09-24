Vùng nhiễu động gây thời tiết xấu ở Nam bộ

Vùng nhiễu động hoạt động mạnh ở Nam bộ, ngày 24-9. Nguồn: Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ

Theo cảnh báo của Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ tới, vùng biển Cà Mau - An Giang và đặc khu Phú Quốc tiếp tục có thời tiết xấu, mưa dông mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 5, giật cấp 7-8. Sóng cao 1-2,5m. Tàu thuyền hoạt động ở khu vực này, nhất là tàu du lịch, cần đảm bảo an toàn, không di chuyển khi thời tiết nguy hiểm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, vùng biển thuộc các khu vực: Lâm Đồng - Cà Mau và Cà Mau - An Giang tiếp tục có mưa dông mạnh, gió cấp 4-5, sóng biển có thể cao trên 2,5m khi trời mưa dông.

Theo các chuyên gia khí tượng, vùng nhiễu động từ vùng biển Tây Nam bộ hiện đang tiếp tục dịch chuyển theo hướng Tây Bắc cùng dải hội tụ nhiệt đới. Gió mùa Tây Nam trên khu vực vịnh Thái Lan cũng đang mạnh lên.

Ảnh vệ tinh trưa 24-9 và mô phỏng hướng di chuyển của vùng nhiễu động từ Nam bộ của Việt Nam ﻿qua Campuchia sang Thái Lan. Nguồn: Zoom Earth

Cơ quan Khí tượng Thái Lan cũng cảnh báo về hình thế thời tiết này và xác định, đây là một vùng áp thấp, đang hoạt động ở phía Nam Campuchia, tiếp tục xu hướng di chuyển về phía Tây.

Thời tiết Nam bộ còn mưa kéo dài đến ngày 25-9. Từ ngày 26-9, mưa giảm về phạm vi và cường độ khi vùng nhiễu động tiếp tục dịch chuyển về phía Thái Lan và xa dần khỏi Nam bộ.