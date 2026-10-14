Vững nền tảng tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Tự hào truyền thống

Cách đây 96 năm, vào ngày 14/10/1930, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời lần thứ nhất, Trung ương Đảng quyết định thành lập các bộ trong đó có Bộ Tổ chức kiêm Giao thông - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay. Đây là sự kiện đánh dấu sự ra đời của ngành TCXDĐ Việt Nam. Đến ngày 2/2/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) thống nhất lấy ngày 14/10 hằng năm là Ngày truyền thống ngành TCXDĐ và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp.

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ đi trước, những năm qua, ngành TCXDĐ tỉnh không ngừng lớn mạnh, từng bước trưởng thành về mọi mặt, từ đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất đến phương pháp làm việc. Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đề cao tính công tâm, khách quan, thận trọng, sâu sát cơ sở, đặt lợi ích của Đảng và tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

Với vai trò là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động bám sát chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các nhiệm vụ về tổ chức, cán bộ; hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện tại cơ sở. Các nhiệm vụ trọng tâm do Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao được triển khai, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt, nhất là trong tham mưu công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức luôn gắn liền với yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Mỗi chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy, mỗi quyết định về công tác cán bộ đều cần được nghiên cứu, tham mưu trên cơ sở các quy định của Đảng, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

Thường trực Tỉnh ủy trao các quyết định về công tác cán bộ, góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đổi mới công tác tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ

Năm 2026, trước yêu cầu tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, ngành TCXDĐ tỉnh tập trung tham mưu các giải pháp bảo đảm tổ chức đảng hoạt động ổn định, liên tục, phát huy vai trò lãnh đạo ở từng cấp, từng địa bàn. Công tác hướng dẫn, kiểm tra được chú trọng, gắn với việc nắm tình hình thực tế tại cơ sở, kịp thời hướng dẫn triển khai các quy định, quy trình về tổ chức và cán bộ, góp phần đưa chủ trương của cấp ủy vào thực tiễn.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Hải Yến cho biết: Công tác TCXDĐ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm là củng cố nền tảng tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín và đổi mới phương thức lãnh đạo của hệ thống chính trị. Trong đó kiện toàn tổ chức Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết, thống nhất có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, chi bộ.

Bám sát định hướng đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu rà soát, sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức đảng phù hợp với tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; hướng dẫn thành lập, kiện toàn tổ chức đảng tại những địa bàn, đơn vị có sự thay đổi về tổ chức, đồng thời tham mưu bổ sung cấp ủy viên, ủy viên Ban thường vụ các đảng bộ trực thuộc theo quy định. Các nhiệm vụ được triển khai nhằm bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, thông suốt của cấp ủy, duy trì hoạt động của tổ chức Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tỉnh quan tâm củng cố tổ chức Đảng tại thôn, xóm, tổ dân phố, phát huy vai trò của chi bộ và đảng viên trong đời sống cộng đồng. Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 62 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 135 đảng bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 16 đảng bộ bộ phận, 2.371 chi bộ và trên 65.000 đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Ở địa bàn dân cư, mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, xóm, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác Mặt trận được thực hiện tại những nơi phù hợp với điều kiện thực tế. Việc phát huy vai trò người đứng đầu, gắn trách nhiệm của cấp ủy với nhiệm vụ tại địa bàn góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành, tạo sự thống nhất trong triển khai các phong trào thi đua, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đối với địa bàn miền núi, biên giới, việc duy trì tổ chức Đảng gắn với địa bàn dân cư còn góp phần phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng tại cơ sở.

Cùng với xây dựng tổ chức vững mạnh, công tác cán bộ luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng hoạt động của bộ máy. Ngành TCXDĐ tham mưu thực hiện các khâu trong công tác cán bộ từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến bố trí, sử dụng và đánh giá, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc, quy trình, đồng thời gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Công tác cán bộ từng bước được triển khai theo hướng đồng bộ, chú trọng phát huy năng lực, sở trường và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

Tại các địa phương, việc quán triệt, triển khai chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về công tác cán bộ được quan tâm thực hiện. Thông qua hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra và trao đổi trực tiếp với cơ sở, ngành TCXDĐ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở giai đoạn 2026 - 2031, Chỉ thị số 07-CT/TU về xây dựng xã, phường phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. Đây là cơ sở để tiếp tục đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, gắn đào tạo, bồi dưỡng với vị trí việc làm và yêu cầu thực tiễn; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, kỹ năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin.

Năm 2026, tỉnh triển khai đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, chú trọng sản phẩm, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc và tinh thần trách nhiệm. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2026 - 2030 được xây dựng gắn với vị trí việc làm và yêu cầu phát triển của tỉnh. Việc đổi mới đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực thực thi nhiệm vụ, tư duy đổi mới và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Hải Yến kiểm tra công tác cán bộ tại Đảng ủy xã Thông Nông.

Nhấn mạnh vai trò của công tác cán bộ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Hải Yến khẳng định: Công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”. Xây dựng đội ngũ cán bộ không chỉ chú trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật mà phải quan tâm năng lực thực tiễn, khả năng tổ chức thực hiện và tinh thần trách nhiệm. Đặc biệt, khi nhiều nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền cho cấp xã, cán bộ cần chủ động cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng xử lý công việc đa ngành, liên lĩnh vực, gần dân, sát dân, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Công tác cán bộ được triển khai đồng bộ tạo nền tảng để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, các cấp ủy chú trọng ổn định tổ chức, duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được chú trọng gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên được lồng ghép với các nội dung sinh hoạt phù hợp, góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Các cấp ủy viên được phân công phụ trách, tham dự sinh hoạt định kỳ tại chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố nhằm nắm tình hình, hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi và hỗ trợ cơ sở triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác Đảng.

Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được quan tâm, chú trọng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, trong thanh niên, công nhân, học sinh, sinh viên, giáo viên và doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Việc phát triển đảng gắn với nâng cao chất lượng, quản lý và rèn luyện đảng viên, góp phần bổ sung lực lượng cho tổ chức Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong lao động, sản xuất, học tập và thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.

Đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác xây dựng Đảng, chuyển đổi số đang được ngành TCXDĐ quan tâm triển khai. Việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, số hóa hồ sơ cán bộ và hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện song song với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sinh hoạt Đảng và thực hiện 4 thủ tục hành chính trong Đảng. Các giải pháp từng bước góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi trong khai thác thông tin phục vụ công tác tham mưu, đánh giá, quy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ.

Việc xây dựng, cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác cùng với nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ góp phần cải tiến quy trình công tác, tăng cường kết nối thông tin và hỗ trợ cấp ủy thực hiện nhiệm vụ. Qua đó công nghệ từng bước trở thành công cụ phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng.

Từ kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ đến củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên và đẩy mạnh chuyển đổi số, các nhiệm vụ của ngành TCXDĐ đều hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh. Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu đặt ra là tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát triển đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn phát triển của địa phương.

Tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ hợp lý, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số ít người và cán bộ có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực thiết yếu. Việc lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ gắn với yêu cầu nhiệm vụ, năng lực thực tế và quá trình rèn luyện, phấn đấu của mỗi cá nhân sẽ góp phần phát huy nguồn lực, tạo động lực để cán bộ yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành TCXDĐ (14/10/1930 - 14/10/2026) là dịp nhìn lại chặng đường xây dựng và trưởng thành, khẳng định những đóng góp của ngành đối với sự nghiệp xây dựng Đảng. Phát huy truyền thống, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới phương pháp tham mưu, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh từ cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, tạo nền tảng để Đảng bộ tỉnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đưa Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.