Giáo viên Trường THPT Mai Thúc Loan đón nhận Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm học 2025 – 2026.

Từ những kết quả đạt được trong năm học 2025–2026, Trường THPT Mai Thúc Loan (Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong năm học 2026–2027.

Năm học 2025–2026, Trường THPT Mai Thúc Loan thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học chưa đồng bộ, đội ngũ giáo viên còn mất cân đối giữa các môn. Đặc biệt, bão số 5 và bão số 10 xảy ra đầu năm học gây hư hỏng nhiều hạng mục, ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

Trước những khó khăn đó, nhà trường tập trung củng cố chất lượng chuyên môn, chú trọng ôn tập cho học sinh cuối cấp và duy trì công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Với khối 12, trường tổ chức ôn tập miễn phí từ tháng 9/2025, kết hợp kiểm tra, thi thử và phân tích kết quả để điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy, giúp học sinh củng cố kiến thức và nâng cao khả năng vận dụng.

Những nỗ lực này được phản ánh qua kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Cả 458 học sinh dự thi của trường đều đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 100%. Điểm trung bình chung 9 môn thi đạt 6,367, cao hơn mức bình quân của tỉnh. Trong đó, 5 môn Toán, Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử và Địa lý có điểm trung bình cao hơn mặt bằng chung toàn tỉnh. Đáng chú ý, môn Sinh học đạt 7,186 điểm, cao hơn mức bình quân của tỉnh.

Trường THPT Mai Thúc Loan (Hà Tĩnh) tổ chức hội giảng và sinh hoạt chuyên môn.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trường có 60 học sinh đạt giải, gồm 3 giải Nhất, 12 giải Nhì, 19 giải Ba và 26 giải Khuyến khích. Đặc biệt, em Hồ Thùy Dương (lớp 12A7), được lựa chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026–2027 môn Địa lý, tiếp tục mở ra kỳ vọng về thành tích ở sân chơi học thuật cấp cao hơn.

Cùng với thành tích của học sinh, đội ngũ giáo viên nhà trường cũng có những dấu ấn đáng ghi nhận. Thầy Nguyễn Như Sỹ - giáo viên Vật lí, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2026. Cô Trần Thị Cảnh Thuần, Bí thư Chi bộ III, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong Phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016–2025. Thầy Võ Hồng Tình, Giáo viên GDQPAN, tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi môn học này do Bộ GD&ĐT tổ chức năm 2026.

Những kết quả trên là cơ sở để nhà trường tiếp tục đổi mới hoạt động dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh của Chương trình GDPT 2018. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, nâng cao hiệu quả quản lý và giảng dạy.

Năm học 2026–2027, Trường THPT Mai Thúc Loan đặt mục tiêu đưa kết quả thi tốt nghiệp THPT vào tốp 15 toàn tỉnh, duy trì tỷ lệ đỗ 100%; phấn đấu vào tốp 10 về học sinh giỏi, có ít nhất 2 sản phẩm khoa học kỹ thuật đạt giải cấp tỉnh và học sinh đạt thành tích cấp quốc gia.

Để hiện thực hóa mục tiêu, trường tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, chú trọng bồi dưỡng học sinh theo năng lực và hỗ trợ những em còn hạn chế về kiến thức. Trên nền tảng kết quả đã đạt được, nhà trường hướng tới nâng cao đồng đều chất lượng giáo dục đại trà, đồng thời tạo thêm những dấu ấn ở giáo dục mũi nhọn.