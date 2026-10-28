Vững nền tảng - Bền niềm tinPhản bác luận điệu xuyên tạc về bố trí sĩ quan quân đội

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm Chỉ huy trưởng ban CHQS các xã, phường.

Mệnh lệnh chiến lược

Lâm Đồng có vị trí chiến lược đặc biệt, là “phên giậu” phía Bắc của Quân khu 7 tiếp giáp tỉnh Mondulkiri (Campuchia). Toàn tỉnh hiện có 124 xã, phường, đặc khu, trong đó 115 địa phương trọng điểm về quốc phòng. Cấp xã là địa bàn trực tiếp gắn với Nhân dân, là “tuyến đầu” của thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Mọi vấn đề về an ninh chính trị, trật tự xã hội đều phát sinh từ cơ sở. Tuy nhiên, trước đây, đội ngũ chỉ huy trưởng quân sự cấp xã chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm, thiếu chuyên sâu nên chất lượng lãnh đạo, chỉ huy quân sự ở cơ sở còn hạn chế.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Việc bố trí sĩ quan chính quy về Ban CHQS cấp xã là bước đi chiến lược nhằm tạo chuyển biến về chất trong tổ chức, hoạt động của cơ quan quân sự cơ sở; khắc phục những hạn chế tồn tại và đáp ứng yêu cầu xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh ngày càng phức tạp.

Vị trí, vai trò của các cơ quan quân sự địa phương đã được kiểm nghiệm và chứng minh qua nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ cấp xã

Thực tiễn đã cho thấy hiệu quả rõ nét. Chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương được nâng lên; công tác xây dựng lực lượng dân quân, quản lý dự bị động viên, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được tổ chức chặt chẽ, nền nếp. Hệ thống văn kiện, kế hoạch, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và quản lý lực lượng được duy trì thống nhất, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp của ban CHQS cấp xã, đồng thời phát huy rõ vai trò nòng cốt trong xây dựng “thế trận lòng dân”.

Việc bố trí sĩ quan chính quy về ban CHQS cấp xã là bước đi chiến lược nhằm tạo chuyển biến về chất trong tổ chức, hoạt động của cơ quan quân sự cơ sở; khắc phục những hạn chế tồn tại và đáp ứng yêu cầu xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh ngày càng phức tạp. Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Hiệu quả ấy được kiểm chứng qua các tình huống thực tiễn. Trong các vụ cháy rừng đầu mùa khô tại khu vực đèo Bảo Lộc, ban CHQS cấp xã đã chỉ huy lực lượng dân quân nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức khoanh vùng, khống chế đám cháy, không để lửa lan rộng dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tương tự, sau trận giông lốc ngày 9/4/2026 tại phường Bắc Gia Nghĩa, xã Nhân Cơ, phường 1 và phường 2 Bảo Lộc, lực lượng dân quân đã khẩn trương cưa cắt cây đổ, giải tỏa giao thông, căng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm và hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Hay trong các đợt bão lũ vừa qua, lực lượng thuộc Ban CHQS các địa phương đã kịp thời có mặt, bất kể ngày đêm giúp bà con sơ tán người và tài sản an toàn.

Với sự chỉ huy, điều hành bài bản, kinh nghiệm của đội ngũ sĩ quan thường trực, các xã đã thực sự là “mắt xích” nền tảng của nền quốc phòng toàn dân. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng bài bản ngay từ cơ sở đủ sức đảm nhiệm và xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng - an ninh.

Sự có mặt kịp thời của lực lượng quân sự địa phương là lá chắn vững chãi bảo vệ nhân dân trong mọi tình huống

Các luận điệu xuyên tạc

Mặc dù thực tiễn đã chứng minh rõ hiệu quả, một số quan điểm sai trái vẫn cố tình xuyên tạc chủ trương đưa sĩ quan quân đội chính quy về ban CHQS cấp xã với các luận điệu như: “phình to bộ máy”, “quân sự hóa chính quyền cơ sở”, “tăng gánh nặng ngân sách”... nhằm gieo rắc hoài nghi, làm suy giảm niềm tin và chia rẽ mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ở cơ sở.

Trước hết, cần khẳng định không có chuyện "phình to bộ máy". Việc bố trí sĩ quan chính quy về cơ sở không làm phát sinh thêm tổ chức hay biên chế ngoài hệ thống. Thực chất, đây là sự thay thế lực lượng bán chuyên trách bằng đội ngũ được đào tạo bài bản, có năng lực chỉ huy, tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Đồng nhất việc nâng cao chất lượng với gia tăng số lượng là cách hiểu sai lệch về quản trị bộ máy.

Luận điệu cho rằng chủ trương này dẫn đến "quân sự hóa chính quyền cơ sở" cũng hoàn toàn thiếu cơ sở. Đây là sự ngụy tạo khái niệm nhằm phủ nhận cơ chế Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang. Ban CHQS cấp xã luôn hoạt động trong khuôn khổ Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, Nhân dân giám sát. Việc bố trí sĩ quan chính quy chỉ nhằm nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, không làm thay đổi chức năng, thẩm quyền của chính quyền địa phương. Thực tế ở nhiều địa phương cho thấy, khi ban CHQS cấp xã được kiện toàn theo hướng chính quy, nền nếp thì hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh được nâng lên rõ rệt, hoàn toàn không có cái gọi là “quân sự hóa” như các luận điệu suy diễn.

Quan điểm cho rằng chủ trương này làm “tăng gánh nặng ngân sách” cũng là cách nhìn phiến diện. Trong quản trị quốc gia hiện đại, đặc biệt ở lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phòng ngừa luôn có chi phí thấp hơn rất nhiều so với xử lý khủng hoảng. Một nguy cơ mất ổn định nếu không được phát hiện, kiểm soát từ sớm ở cơ sở sẽ nhanh chóng tích tụ, lan rộng và chuyển hóa thành khủng hoảng. Khi đó, cái giá phải trả không chỉ là ngân sách mà còn là tổn thất về trật tự xã hội, niềm tin của Nhân dân, môi trường đầu tư và uy tín của hệ thống chính trị. Những thiệt hại này không chỉ lớn hơn mà còn kéo dài, khó khắc phục trong thời gian ngắn.

Việc bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp về ban CHQS cấp xã chính là cơ chế phòng ngừa từ gốc. Với năng lực nắm tình hình, dự báo và xử lý tại chỗ, lực lượng này giúp phát hiện sớm, xử lý sớm, không để phát sinh điểm nóng. Mỗi vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở đồng nghĩa với việc loại bỏ một nguy cơ trước khi trở thành khủng hoảng. Đối với quốc phòng - an ninh, không có lựa chọn nào hiệu quả hơn phòng ngừa từ sớm, từ xa và cũng không có sai lầm nào phải trả giá đắt hơn việc chậm trễ trước nguy cơ. Đây không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là quyết định chiến lược nhằm giữ vững ổn định từ sớm, từ xa - điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững.

Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư chỉ có thể phát triển trong một môi trường an toàn, ổn định và có thể dự báo. Khi an ninh được bảo đảm, niềm tin của nhà đầu tư được củng cố, chi phí rủi ro giảm xuống, dòng vốn được khơi thông. Ngược lại, chỉ một điểm nóng mất kiểm soát ở cơ sở cũng có thể làm gián đoạn sản xuất, suy giảm niềm tin và kéo theo nhiều hệ lụy vượt ra ngoài phạm vi địa phương. Việc bố trí sĩ quan chính quy về ban CHQS cấp xã chính là quá trình “gia cố hạ tầng mềm từ nền móng”. Vì thế, đây không chỉ là giải pháp kiện toàn tổ chức lực lượng mà còn là sự đầu tư vào nền tảng phát triển lâu dài của đất nước.

Mặt khác, cơ sở cũng là môi trường thực tiễn quan trọng để rèn luyện, sàng lọc và phát triển đội ngũ cán bộ quân đội. Quá trình trực tiếp bám địa bàn, gần dân, sát dân giúp cán bộ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy và trưởng thành toàn diện.

Đây là quyết sách đúng đắn, mang tầm chiến lược: vừa củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân từ cơ sở, vừa tạo nguồn cán bộ chất lượng cho tương lai. Đó cũng là đầu tư cho sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước. Mỗi sĩ quan bám dân, gần dân là một “cột mốc tư tưởng” vững chãi, góp phần giữ vững niềm tin của Nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.