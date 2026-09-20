Vùng mía nguyên liệu Phục Hòa phát triển ổn định

Anh Lý Văn Ba, xóm Biên Hòa, xã Phục Hòa chăm sóc mía.

Diện tích mía tập trung tại các xóm Tà Lùng, Hòa Thuận, Hợp Thành, Biên Hoà, Bó Tờ… Việc duy trì diện tích đạt chỉ tiêu cho thấy cây mía tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Những năm qua, mía nguyên liệu được xác định là một trong những cây trồng chủ lực của Phục Hòa, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người dân. Năng suất bình quân đạt khoảng 69 - 70 tấn/ha, sản lượng ước hơn 95.700 tấn/năm.

Thời gian tới, xã Phục Hòa tiếp tục duy trì ổn định diện tích mía, chú trọng chăm sóc, nâng cao năng suất diện tích mía lưu gốc; đồng thời phát triển diện tích trồng mới phù hợp với điều kiện sản xuất. Tăng cường phối hợp với doanh nghiệp trong liên kết sản xuất, tiêu thụ; hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị cây mía, góp phần duy trì sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.