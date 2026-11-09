Vùng mặt đỏ rực, đau như điện giật suốt hơn một năm mắc zona

Sau điều trị, các tổn thương ngoài da dần lành nhưng những cơn đau vẫn không dứt. Suốt hơn một năm, ông H. thường xuyên phải chịu cảm giác bỏng rát, đau buốt vùng mặt, có thời điểm vùng da đau đỏ rực. Tình trạng kéo dài khiến ông mất ngủ, mệt mỏi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

Dù sử dụng thuốc giảm đau hàng tháng và tái khám theo lịch hẹn, tình trạng của ông không cải thiện đáng kể. Được người quen giới thiệu, ông tìm đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám. Ảnh: Thanh Đặng

TS.BS Vũ Minh Điền, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng mặt và trán trái, kèm mất ngủ kéo dài, suy giảm thể trạng. Qua thăm khám và đánh giá, các bác sĩ xác định ông bị đau thần kinh sau zona.

Ê-kíp điều trị chỉ định tiêm phong bế chọn lọc, sử dụng thuốc chống viêm kết hợp thuốc gây tê tại chỗ nhằm kiểm soát cơn đau. Sau mũi tiêm đầu tiên, tình trạng đau của người bệnh giảm rõ rệt. Bác sĩ hẹn tiêm mũi thứ hai sau 10 ngày để tiếp tục đánh giá và kiểm soát triệu chứng.

Theo BS Điền, đau thần kinh sau zona là biến chứng có thể gặp sau khi nhiễm virus zona, đặc biệt ở người cao tuổi. Đáng chú ý, ngay cả khi các tổn thương trên da đã lành, người bệnh vẫn có thể phải chịu những cơn đau kéo dài do dây thần kinh bị tổn thương.

Cơn đau có thể biểu hiện dưới nhiều dạng như bỏng rát, châm chích, đau nhói như điện giật hoặc tăng cảm giác đau khi tiếp xúc với quần áo, chăn màn. Tình trạng này có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, gây mất ngủ, mệt mỏi và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Hiện có nhiều phương pháp điều trị đau thần kinh sau zona, từ sử dụng thuốc đến các kỹ thuật can thiệp. Việc lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào vị trí, tính chất, mức độ và cường độ đau của từng người bệnh.

Với kỹ thuật tiêm phong bế, thuốc gây tê và chống viêm được đưa đến khu vực thần kinh liên quan nhằm làm giảm dẫn truyền tín hiệu đau, hỗ trợ kiểm soát triệu chứng. Tùy mức độ đau, vị trí tổn thương và đáp ứng điều trị, bác sĩ có thể cân nhắc thực hiện kỹ thuật này một hoặc nhiều lần. Ảnh: Thanh Đặng

BS Điền lưu ý, điều trị đau thần kinh sau zona thường phức tạp, cần được cá thể hóa. Người bệnh không nên tự ý mua thuốc giảm đau hoặc sử dụng kéo dài khi chưa có chỉ định, bởi một số loại thuốc có thể gây tác dụng phụ hoặc không phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Zona thần kinh do virus Varicella Zoster tái hoạt động, thường gây phát ban dạng mụn nước dọc theo đường đi của dây thần kinh, kèm đau rát. Sau khi khỏi bệnh, virus không bị loại bỏ hoàn toàn mà tiếp tục tồn tại tiềm ẩn trong các hạch thần kinh. Khi gặp điều kiện thuận lợi, virus có thể tái hoạt động và gây bệnh trở lại.

Một trong những biến chứng đáng lưu ý là đau thần kinh sau zona. Nguy cơ gặp biến chứng này tăng ở người lớn tuổi, đặc biệt những người có hệ miễn dịch suy giảm. Tổn thương thần kinh có thể khiến cơn đau tiếp tục kéo dài ngay cả khi vùng da phát ban đã hồi phục.

Để phòng bệnh và giảm nguy cơ biến chứng, BS Điền khuyến cáo người từ 60 tuổi trở lên, người mắc bệnh nền, suy giảm miễn dịch, ung thư hoặc phải sử dụng corticosteroid kéo dài nên chủ động trao đổi với bác sĩ về việc tiêm vaccine phòng zona.

Ngay cả người từng mắc zona cũng có thể được tư vấn tiêm vaccine để giảm nguy cơ tái mắc và các biến chứng liên quan. Người bệnh cần được bác sĩ đánh giá thời điểm tiêm phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh, khi xuất hiện các cơn đau kéo dài sau zona, đặc biệt là đau bỏng rát, đau như điện giật hoặc ảnh hưởng đến giấc ngủ, sinh hoạt, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám. Việc phát hiện và điều trị sớm giúp kiểm soát triệu chứng, hạn chế ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.