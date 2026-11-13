Vững mái nhà, ấm tình quân - dân

Sinh năm 2002, hoàn cảnh gia đình anh Giàng Seo Hải, dân tộc Mông ở thôn Mản Thẩn, xã Si Ma Cai đặc biệt khó khăn. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, anh lớn lên trong sự đùm bọc, chăm sóc của ông bà ngoại. Đến khi lập gia đình, cuộc sống của vợ chồng anh vẫn chật vật, thiếu thốn. Thuộc diện hộ nghèo, không có điều kiện dựng nhà riêng, gia đình anh phải ở tạm tại khu vực nhà bếp của nhà văn hóa thôn. Ước mong có một mái nhà kiên cố để ổn định cuộc sống, chăm lo cho con nhỏ luôn là nỗi trăn trở của vợ chồng anh suốt nhiều năm qua.

Cũng tại xã Si Ma Cai, gia đình chị Cư Thị Dế, sinh năm 1979, dân tộc Mông, ở thôn Sảng Chải đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Chồng mất vì bạo bệnh, một mình chị bươn chải nuôi 3 người con. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, buộc phải tháo dỡ, trong khi kinh tế gia đình thuộc diện hộ nghèo, không đủ khả năng xây dựng nhà ở mới. Việc sớm có nơi ở an toàn trở thành mong mỏi cấp thiết của mẹ con chị Dế.

Thấu hiểu những khó khăn và mong ước chính đáng của các gia đình, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã huy động các nguồn lực, phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, giúp 2 gia đình từng bước hiện thực hóa ước mơ an cư.

Xúc động trước sự quan tâm, giúp đỡ của những người lính biên phòng, anh Giàng Seo Hải chia sẻ: “Được bộ đội biên phòng giúp đỡ xây dựng nhà, gia đình tôi mừng lắm. Có nhà ở kiên cố, rộng rãi, chúng tôi sẽ cố gắng chăm chỉ lao động, sản xuất để sớm vươn lên thoát nghèo”.

Theo đó, gia đình anh Giàng Seo Hải và gia đình chị Cư Thị Dế được bộ đội biên phòng tỉnh hỗ trợ tổng số tiền 230 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Ma Cai còn hỗ trợ các gia đình trong quá trình thi công, với khoảng 150 ngày công lao động.

Từ vận chuyển vật liệu, san nền đến đổ sân bê tông, mỗi phần việc đều được những người lính tận tình thực hiện, góp phần giảm bớt chi phí xây dựng và đẩy nhanh tiến độ công trình.

Đến nay, 2 căn nhà đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, phấn đấu bàn giao trước Tết Nguyên đán năm 2027 để gia đình đón mùa Xuân tới thêm đủ đầy, ấm áp.

Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân là một trong những hoạt động thiết thực được bộ đội biên phòng tỉnh triển khai, gắn với các phong trào, chương trình đồng hành với người dân khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội.

Qua đó, thể hiện trách nhiệm của lực lượng biên phòng trong tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là những hộ nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thượng tá Nguyễn Đình Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Từ năm 2025 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động các nguồn lực, hỗ trợ xây dựng 17 căn nhà “Mái ấm biên cương”, với tổng kinh phí khoảng 1,56 tỷ đồng".

Mỗi căn nhà “Mái ấm biên cương” hoàn thành là thêm một gia đình có nơi an cư, thêm một niềm vui, hạnh phúc đong đầy. Những căn nhà ấm áp nghĩa tình còn là điểm tựa để các gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực và giàu ý nghĩa nhân văn, hình ảnh người chiến sĩ bộ đội biên phòng ngày càng trở nên gần gũi, thân thương trong lòng người dân các dân tộc nơi biên giới. Những mái nhà mới được xây dựng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các gia đình, đồng thời giúp vun đắp tình đoàn kết quân - dân. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, phát huy sức mạnh của Nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng vùng biên ngày càng ổn định, giàu đẹp.