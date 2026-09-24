Vững 'mạch mật', chắc tuyến thông tin

Trong hoạt động của lực lượng công an, công tác cơ yếu diễn ra thầm lặng nhưng giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm thông tin lãnh đạo, chỉ đạo được an toàn, chính xác, kịp thời.

Lực lượng cơ yếu Công an tỉnh Cà Mau tập trung thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống đường truyền dữ liệu trong toàn đơn vị.

Đại tá Phan Hoài Vũ, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Cà Mau, cho biết: “Công tác viễn thông, cơ yếu có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, lãnh đạo công an các cấp được bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời. Trong điều kiện chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, yêu cầu đặt ra đối với công tác cơ yếu không chỉ là bảo đảm thông tin mật mà còn phải chủ động bảo vệ an toàn các hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác công an”.

Thời gian qua, lực lượng Cơ yếu Công an tỉnh được quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ đúng quy định; đồng thời được trang cấp các trang thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hệ thống đường truyền nội bộ trong đơn vị công an toàn tỉnh

được lực lượng cơ yếu đảm bảo an toàn, thông suốt.

Trung tâm mã dịch cấp chiến dịch được xây dựng, mạng liên lạc cơ yếu công an cấp xã được triển khai, từng bước hình thành hệ thống bảo mật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tổ chức công an 2 cấp.

Đặc biệt, lực lượng Cơ yếu đã cài đặt, hướng dẫn sử dụng mạng diện rộng cơ yếu trên Internet tại 64 đầu mối công an xã, phường thuộc Công an tỉnh. Hàng chục ngàn văn bản có độ mật được chuyển, nhận qua hệ thống máy mã cơ yếu, bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Cùng với bảo đảm thông tin cơ yếu, lực lượng Cơ yếu Công an tỉnh triển khai các giải pháp bảo mật đối với hệ thống truyền hình trực tuyến, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phần mềm nghiệp vụ, hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Hàng trăm lượt cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn các đơn vị, địa phương khắc phục lỗi hệ thống; bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy mã và máy tính phục vụ các hệ thống nghiệp vụ; phối hợp xử lý đường truyền bảo mật.

Cán bộ Đội Viễn thông, cơ yếu, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Cà Mau, cấp phát chứng thư số cho cán bộ, chỉ huy các đơn vị công an trong tỉnh.

Trong công tác cấp phát, quản lý và hướng dẫn sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong Công an nhân dân, đến nay đã cấp phát, quản lý hơn 2.800 chứng thư số cho cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo, chỉ huy công an trong tỉnh. Qua đó, bảo đảm an toàn các hệ thống thông tin, phục vụ quản lý, điều hành và đẩy mạnh chuyển đổi số trong Công an tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Viễn thông, cơ yếu dâng hương tại Khu di tích Địa điểm Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là.

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Cơ yếu Công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Cơ yếu Công an tỉnh Cà Mau tổ chức giáo dục truyền thống tại di tích lịch sử, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tình yêu nghề.

Bên cạnh đó, tổ chức hoạt động an sinh xã hội, vận động, kết nối trao tặng Nhà tình thương, quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi đồng chí, đồng đội.

Lực lượng cơ yếu Công an tỉnh Cà Mau trao tặng 100 phần quà cho bà con khó khăn tại Xã Trần Phán, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Cơ yếu Công an nhân dân.

Trong 2 năm gần đây, tập thể, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cơ yếu Công an tỉnh Cà Mau được các cấp, các ngành ghi nhận; Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Cơ yếu Chính phủ tặng 6 bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác.

Thời gian tới, Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục xây dựng lực lượng Cơ yếu theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ đúng quy định; nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, quản lý, vận hành các hệ thống kỹ thuật, bảo đảm thông tin lãnh đạo, chỉ huy luôn thông suốt, bí mật, an toàn, chính xác và kịp thời./.