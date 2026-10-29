Vững kỷ cương từ cơ sở

Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực thi công vụ trên địa bàn tỉnh kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thất Khê

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, UBND tỉnh đã tăng cường quản lý, điều hành, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và kiểm tra việc chấp hành KLKCHC, gắn với tiến độ, chất lượng giải quyết công việc và trách nhiệm của từng cán bộ, công chức. Năm 2026, công tác kiểm tra tiếp tục được đẩy mạnh nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Ngày 20/5/2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 197 về kiểm tra KLKCHC và thực thi công vụ trên địa bàn tỉnh, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Theo đó, đoàn kiểm tra của tỉnh do lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 6 xã: Hoàng Văn Thụ, Thất Khê, Văn Quan, Bình Gia, Nhân Lý và Tuấn Sơn.

Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực thi công vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2026 kiểm tra thực tế việc bố trí trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Gia

Ông Cao Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Điểm mới trong công tác kiểm tra năm nay là chuyển từ kiểm tra có thông báo trước sang kiểm tra đột xuất. Cách làm này góp phần nâng cao tính chủ động, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, nâng cao ý thức trách nhiệm, bảo đảm nhiệm vụ được giao thực hiện đúng tiến độ, quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị và chất lượng phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành và chấp hành KLKCHC, thực thi công vụ; công tác đánh giá, xếp loại và vị trí việc làm viên chức, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và xử lý phản ánh, kiến nghị; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh...

Thành viên Đoàn kiểm tra KLKCHC và thực thi công vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2026 kiểm tra thực tế trụ sở tiếp công dân xã Văn Quan

Đến nay, đoàn kiểm tra đã hoàn thành kiểm tra theo kế hoạch. Tại thông báo kết luận kiểm tra tại các đơn vị cho thấy, cấp ủy, chính quyền các xã cơ bản thực hiện nghiêm quy định, duy trì nền nếp công sở, phân công nhiệm vụ rõ ràng; cán bộ, công chức chấp hành giờ làm việc, có thái độ tiếp công dân đúng mực. Công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa được quan tâm; cơ sở vật chất, việc niêm yết TTHC cơ bản đáp ứng yêu cầu. Đáng chú ý, chưa phát hiện hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu hoặc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thêm giấy tờ, khoản thu ngoài quy định khi giải quyết TTHC.

Ông Nguyễn Minh Chí, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, thành viên Đoàn kiểm tra KLKCHC và thực thi công vụ của tỉnh, đánh giá: Qua kiểm tra, công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các xã cơ bản bảo đảm đúng quy định. Tại một số xã như Bình Gia, Hoàng Văn Thụ... trụ sở trung tâm phục vụ hành chính công được bố trí khang trang, diện tích, cơ sở vật chất và trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, thông qua kiểm tra, đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đồng thời, gợi ý giải pháp khắc phục, giúp các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đơn cử như tại cuộc kiểm tra ngày 20/10/2026 đối với xã Thất Khê, một số tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra như còn hồ sơ TTHC đã giải quyết quá hạn; việc ghi chép, cập nhật thông tin tại sổ tiếp công dân còn chưa đầy đủ theo yêu cầu; số lượng tin, bài tuyên truyền về cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử xã còn ít...

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Chu Tuấn Doanh, Chủ tịch UBND xã Thất Khê khẳng định: Chúng tôi nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn, xác định rõ nội dung cần khắc phục, giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận và thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện, không để những hạn chế kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

Kiểm tra không chỉ nhằm phát hiện hạn chế mà còn là giải pháp thúc đẩy các cơ quan, đơn vị tự rà soát, hoàn thiện phương thức quản lý, điều hành. Khi KLKCHC được thực hiện nghiêm từ cơ sở, trách nhiệm của cán bộ, công chức được đề cao, chất lượng giải quyết TTHC và phục vụ Nhân dân sẽ từng bước được cải thiện. Đây cũng là nền tảng để xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, hướng tới chính quyền gần dân, sát dân, vì dân phục vụ.