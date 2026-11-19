Đầu năm 2025, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh giải thể. Cùng đó, khi liên đoàn lao động (LĐLĐ) các huyện, thành phố kết thúc hoạt động, các CĐCS trường học trực thuộc những đơn vị này cũng chấm dứt hoạt động. Sau sắp xếp, toàn tỉnh hiện còn 13 CĐCS với hơn 500 đoàn viên tại các trường tư thục và đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Đoàn viên các công đoàn cơ sở trường học tư thục thi đấu pickleball tại Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026

Đơn cử, từ 3 CĐCS trước đây (CĐCS Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn, CĐCS Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, CĐCS Cao đẳng Nghề Lạng Sơn), sau sắp xếp, CĐCS Trường Cao đẳng Lạng Sơn được thành lập tháng 12/2025 với trên 230 đoàn viên, tổ chức thành 8 tổ công đoàn với Ban Chấp hành gồm 9 người. Quy mô đoàn viên tăng, trong khi nhà trường hoạt động tại 3 cơ sở cách xa nhau đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tổ chức và triển khai hoạt động công đoàn.

Ông Vi Văn Hưng, Chủ tịch CĐCS Trường Cao đẳng Lạng Sơn cho biết: Ban Chấp hành đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, gắn với trách nhiệm theo dõi từng tổ công đoàn để nắm bắt tình hình tại từng bộ phận. Trong đó, chúng tôi tập trung vào những vấn đề thiết thực như: thu nhập, chế độ chính sách, điều kiện làm việc và hoàn cảnh đoàn viên. Trong năm học 2026 – 2027, CĐCS đặt mục tiêu 100% trường hợp đoàn viên khó khăn được các tổ công đoàn nắm bắt, tổng hợp để xem xét hỗ trợ; phối hợp tổ chức ít nhất một cuộc đối thoại giữa Ban Giám hiệu với đoàn viên, người lao động. Đến nay, các mục tiêu đề ra cơ bản đã hoàn thành.

Tương tự tại các đơn vị còn duy trì tổ chức công đoàn, hoạt động chăm lo được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế. Cô giáo Vi Thị Hằng, đoàn viên CĐCS Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, phường Lương Văn Tri chia sẻ: Dù tổ chức công đoàn cấp trên có thay đổi, hoạt động chăm lo tại đơn vị vẫn được duy trì. Ban Chấp hành thường xuyên nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của chúng tôi và thăm hỏi khi bản thân hoặc người thân trong gia đình ốm đau; dịp lễ, tết, chúng tôi đều được động viên, tặng quà.

Các đơn vị cũng chủ động rà soát, kết nối đoàn viên khó khăn với chương trình hỗ trợ của cấp trên. Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh có 31 đoàn viên được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở từ chương trình Mái ấm Công đoàn, trong đó có 20 đoàn viên thuộc các CĐCS giáo dục, chiếm 64,5%.

Ông Lương Chí Công, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Công tác công đoàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Thời gian qua, mặc dù có sự thay đổi về mô hình tổ chức, các CĐCS khối giáo dục vẫn cơ bản duy trì nền nếp hoạt động, chủ động triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và chăm lo đời sống đoàn viên. Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, nâng cao kỹ năng đối thoại, giám sát và đại diện của CĐCS các đơn vị.

Đặc biệt trong dịp hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 này, 100% CĐCS còn duy trì tại các đơn vị giáo dục đã xây dựng kế hoạch, đã và đang phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức hoạt động chào mừng.

Việc duy trì hoạt động công đoàn thời gian qua đã góp phần tạo điểm tựa cho đoàn viên là giáo viên, nhân viên các trường tư thục và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ trong lĩnh vực giáo dục yên tâm công tác, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị. Theo kết quả rà soát đến thời điểm này, các CĐCS trường tư thục và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ trong lĩnh vực giáo dục đều đảm bảo đủ tiêu chuẩn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác công đoàn cơ bản đạt mục tiêu đề ra.