Vùng đồng bào Khmer khởi sắc đón Sene Dolta

Những tuyến đường nối liền xóm ấp

Tại ấp Đầu Lá, xã Long Điền, nơi có khoảng 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), hạ tầng giao thông từng bước được cải thiện từ sự chung sức của chính quyền và người dân.

Thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2026, người dân đóng góp hơn 90 triệu đồng xây dựng tuyến đường đất đen dài 2.280 m; hiến đất để sửa chữa, nâng cấp nhiều tuyến giao thông. Địa phương cũng vận động xây dựng 15 cây cầu với tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng.

Tuyến đường đất đen tại ấp Đầu Lá, xã Long Điền, được người dân đồng thuận đóng góp xây dựng, tạo tiền đề để địa phương tiếp tục đầu tư mở rộng mặt đường lên 4 m.

Bà Hoàng Thuý Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Long Điền, cho biết, địa phương chọn ấp Đầu Lá, một trong những địa bàn có đông đồng bào DTTS để thực hiện mô hình “Dân vận khéo”.

Hai tuyến đường đất đen được người dân đồng thuận đóng góp xây dựng, tạo nền tảng để xã tiếp tục huy động nguồn lực mở rộng mặt đường lên 4 m. Cùng với đó, các tuyến “Thắp sáng đường quê”, “Trồng cây xanh” được triển khai nhằm cải thiện cảnh quan, phục vụ đời sống người dân.

Nhiều tuyến đường giao thông tại vùng đồng bào Khmer xã Long Điền đang được khẩn trương hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Từ những con đường nhỏ hẹp, lầy lội, nhiều tuyến giao thông nay được cải tạo, mở rộng. Mỗi công trình có sự đóng góp bằng tiền, ngày công, đất đai của người dân, đồng thời thể hiện sự đồng hành của chính quyền trong huy động nguồn lực phát triển hạ tầng nông thôn.

Cầu Thạnh An, ấp Đầu Lá, là một trong 15 cây cầu được địa phương vận động xây dựng, cải thiện hạ tầng giao thông vùng đồng bào Khmer.

Tại ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, những công trình giao thông mới hoàn thành cũng mang đến diện mạo khởi sắc cho vùng đồng bào Khmer.

Ông Sơn Bi, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS ấp Cái Giá, phấn khởi: "Các công trình giao thông nông thôn giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn, diện mạo xóm ấp thêm khởi sắc".

Ông Phan Minh Tuyền, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Cái Giá, cho biết, trước đây, nhiều tuyến có mặt đường gồ ghề, việc đi lại còn khó khăn. Khi tuyến đường mới hoàn thành, người dân rất phấn khởi, nhất là người lớn tuổi có thể đến chùa thuận tiện hơn trong dịp Sene Dolta.

Địa phương đang đề xuất đầu tư thêm khoảng 10 tuyến đường, trong đó có tuyến dài đến 3 km. Người dân tiếp tục sẵn sàng hiến đất, chung sức cùng địa phương hoàn thiện mạng lưới giao thông.

Tuyến đường từ cầu Lý Chí Dũng đến nhà ông Lý Diên dài hơn 1 km, có một cây cầu được đầu tư với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều cây cầu trước đây nhỏ hẹp được mở rộng lên 3-3,5m.

Hoà thượng Thạch Hà, Trụ trì chùa Monivongsa Bopharam (phường An Xuyên), chia sẻ:

“Lễ Sene Dolta là dịp có ý nghĩa đặc biệt đối với đồng bào Khmer, vừa thể hiện đạo lý tri ân ông bà, tổ tiên, vừa là dịp để bà con sum họp, phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tôn giáo. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần để đồng bào, phật tử tiếp tục lao động, học tập, xây dựng cuộc sống ổn định, hạnh phúc,

góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Đời sống khởi sắc, văn hoá được gìn giữ

Không chỉ thể hiện qua những công trình giao thông, sự đổi thay ở vùng đồng bào Khmer còn gắn với đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được quan tâm.

Tại Xã Hồ Thị Kỷ, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bánh truyền thống, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm để đón lễ.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, ấp Đường Đào, chia sẻ: “Nhà nào cũng sửa sang nhà cửa, dọn dẹp tươm tất. Gần tới ngày lễ Sene Dolta thì chuẩn bị gói bánh tét, bánh chuối theo truyền thống xưa”.

Ngoài dọn dẹp tại nhà, bà con Khmer còn cùng nhau đến chùa, vệ sinh khuôn viên, quét dọn giảng đường, chánh điện, chỉnh trang cảnh quan, chuẩn bị các hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại chùa trong các ngày lễ. Đây không chỉ là việc làm thiết thực đón ngày lễ truyền thống mà còn góp phần gìn giữ không gian văn hoá, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng.

Tại chùa Rạch Giồng, các hoạt động đón Sene Dolta còn gắn với sinh hoạt văn hoá, thể thao mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Khmer. Đại đức Hữu Nhiều, Trụ trì chùa Rạch Giồng, cho biết, nhà chùa nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền Xã Hồ Thị Kỷ trong tổ chức các hoạt động đón lễ, trong đó có hội thao đua ghe Ngo mini.

Chị em phụ nữ Xã Hồ Thị Kỷ hào hứng tập luyện trên mô hình, chuẩn bị tham gia giải đua ghe Ngo mini được tổ chức dịp lễ Sene Dolta.

Cùng với bảo tồn văn hoá, địa phương quan tâm triển khai các chính sách dành cho đồng bào DTTS trên nhiều lĩnh vực, như hỗ trợ nhà ở, nước sạch, vốn vay phát triển sản xuất và an sinh xã hội. Những chính sách này giúp các hộ dân từng bước ổn định cuộc sống, cải thiện điều kiện sinh hoạt, có thêm cơ hội phát triển kinh tế gia đình.

Ông Nguyễn Việt Bắc, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội Xã Hồ Thị Kỷ, cho biết, địa phương đã tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động dịp lễ Sene Dolta của đồng bào DTTS; chú trọng tuyên truyền ý nghĩa lễ truyền thống và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Địa phương cũng tổ chức các đoàn đến thăm chức sắc, chư tăng, ban quản trị chùa, người có uy tín và gia đình chính sách là đồng bào Khmer, góp phần chăm lo đời sống tinh thần, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với đồng bào DTTS.

Diện mạo nông thôn vùng đồng bào Khmer tại ấp Cái Giá, xã Hưng Hội ngày càng khởi sắc nhờ các công trình hạ tầng được đầu tư.

Những đổi thay tại Long Điền, Hưng Hội và Xã Hồ Thị Kỷ cho thấy hiệu quả từ đầu tư hạ tầng, chính sách an sinh và sự chung sức của người dân. Đời sống từng bước cải thiện, các giá trị văn hoá truyền thống tiếp tục được gìn giữ, đây là động lực để đồng bào Khmer tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng phát triển./.