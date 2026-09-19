Vùng đồng bằng Yên Thành đổi thay nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách

Điểm tựa giảm nghèo trong giai đoạn mới

Xã Quan Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Xuân Thành, Bắc Thành, Trung Thành và Nam Thành thuộc huyện Yên Thành trước đây. Mặc dù còn nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Nguồn vốn chính sách đang hỗ trợ người dân và chính quyền thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế.

Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của xã đạt 8,38%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 400 tỷ đồng. Một số sản phẩm, mô hình đặc trưng như mật ong Đồi Dẻ, trứng vịt Nam Thành, du lịch cộng đồng… đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao. Các xã trước khi sáp nhập đều đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn hiện còn 0,65%, hộ cận nghèo còn 1,95%.

Theo Chủ tịch UBND xã Quan Thành Đặng Thị Dung, một trong những động lực quan trọng thúc đẩy địa phương chuyển mình là nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Nguồn vốn được tập trung, ưu tiên đầu tư kịp thời, hỗ trợ địa phương và người dân triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, từng bước chuyển sang sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Tại xã Đông Thành, được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã Đô Thành, Phú Thành và Thọ Thành, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH. Nhờ đó, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần hình thành nhiều mô hình sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và xuất hiện những điển hình năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh. Tiêu biểu là dự án chăn nuôi vịt bầu tại xóm 1, xã Đông Thành. Được hỗ trợ từ nguồn vốn chính sách, mô hình cho năng suất cao hơn 30% so với phương thức nuôi vịt đại trà, đồng thời góp phần giúp 26 hộ gia đình từng bước vượt qua khó khăn.

Tại xóm 11, xã Giai Lạc, nơi 85% số hộ gia đình sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, nguồn vốn chính sách đã góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê. Lãnh đạo và cán bộ tín dụng NHCSXH Yên Thành trực tiếp xuống cơ sở, gặp gỡ hộ nghèo và các đối tượng chính sách, hướng dẫn thủ tục vay vốn cũng như cách sử dụng vốn đúng mục đích.

Từ nguồn lực này, nhiều hộ gia đình đã chủ động đầu tư phát triển sản xuất và từng bước vươn lên thoát nghèo. Điển hình là gia đình anh Nguyễn Văn Lưu, trước đây thuộc diện hộ nghèo của xóm 11. Từ năm 2020 đến nay, qua hai lần vay vốn, anh Lưu đầu tư chăn nuôi bò sinh sản, cải tạo ao hồ để trồng sen thương phẩm. Hiện mô hình mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí, đồng thời tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho 5 lao động trong xóm.

Từ một địa bàn đồng bằng, bán sơn địa rộng khoảng 550km² của huyện Yên Thành trước đây, khu vực này hiện được tổ chức thành 9 xã gồm Yên Thành, Quan Thành, Hợp Minh, Vân Tụ, Vân Du, Quang Đồng, Giai Lạc, Bình Minh và Đông Thành. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách, người dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh; các địa phương có thêm nguồn lực triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo đa chiều. Tỷ lệ hộ nghèo trên toàn khu vực hiện còn khoảng 1%.

Đưa vốn đến tận cơ sở, đúng đối tượng thụ hưởng

Cán bộ NHCSXH Yên Thành luôn bám sát nhu cầu và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình chính sách.

Theo Bí thư Chi bộ, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Yên Thành Nguyễn Văn Tuấn, kết quả trên trước hết bắt nguồn từ việc cấp ủy, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp thiết, vừa lâu dài. Trên cơ sở đó, địa phương tạo điều kiện để Ngân hàng Chính sách xã hội huy động, tập trung các nguồn lực tài chính và chuyển vốn kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Trong hơn hai thập kỷ qua, đặc biệt sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phòng giao dịch NHCSXH Yên Thành đã chủ động tổ chức hoạt động giao dịch, bảo đảm dòng vốn tín dụng chính sách được duy trì ổn định, thông suốt, đáp ứng nhu cầu của người dân. Nguồn vốn được chuyển tải đều đặn, phủ rộng địa bàn, góp phần tạo nên những chuyển biến rõ nét tại vùng đồng bằng, bán sơn địa Yên Thành: diện tích sản xuất được mở rộng, các mô hình sinh kế được hình thành, việc làm và thu nhập của người dân từng bước được cải thiện. Tính đến cuối tháng 8.2026, tổng dư nợ của NHCSXH Yên Thành đạt 1.153 tỷ đồng với 15 chương trình tín dụng; tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,05% tổng dư nợ. Dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội chiếm 99% tổng dư nợ, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ chiếm 30%.

Nguồn vốn chính sách đã hỗ trợ 5.561 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có vốn phát triển sản xuất, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống; hỗ trợ 597 hộ gia đình thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng, cải tạo 8.628 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Bên cạnh đó, 1.050 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; 1.435 lao động được hỗ trợ tạo việc làm; 65 hộ gia đình được tiếp cận nguồn vốn vay để mua nhà ở xã hội.

Từ năm 2003 đến nay, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn Yên Thành được duy trì liên tục. Đội ngũ cán bộ tín dụng kiên trì bám cơ sở, phối hợp huy động và chuyển tải nguồn vốn kịp thời, an toàn; thực hiện phương châm “giao dịch tại xã, phục vụ tại cơ sở”. Cùng với sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội và mạng lưới 409 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại thôn, xóm, khu dân cư, nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước được đưa đến gần hơn với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại và thuận lợi hơn trong quá trình tiếp cận vốn.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, NHCSXH tiếp tục duy trì 32 điểm giao dịch tại 9 xã. Lịch giao dịch được tổ chức vào ngày cố định hằng tháng; các hoạt động giải ngân, cho vay, thu nợ được duy trì bình thường, bảo đảm an toàn và thông suốt. Đơn vị cũng chú trọng phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách thông qua các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện một số nội dung trong quy trình cho vay. Phương thức này huy động sự tham gia của hệ thống chính trị từ xã đến thôn, xóm, hình thành kênh dẫn vốn và quản lý vốn gần dân, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tiết giảm chi phí xã hội.

Thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH Yên Thành tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực, chuyển tải vốn kịp thời, an toàn đến đúng đối tượng thụ hưởng; đồng thời củng cố chất lượng hoạt động ủy thác, nâng cao hiệu quả của các Tổ tiết kiệm và vay vốn. Đơn vị cũng tiếp tục triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, qua đó phát huy vai trò của nguồn vốn ưu đãi trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.