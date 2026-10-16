Vùng Đất Xa Xăm được chuyển thể anime sau 35 năm, fan thấy 'xếp kho còn hơn'

Vùng Đất Xa Xăm là bộ truyện tranh thuộc thể loại shoujo (truyện hướng đến đối tượng độc giả nữ trẻ), được sáng tác bởi Kyoko Hikawa, ra mắt lần đầu vào năm 1991. Dù là một manga “cổ” nhưng cho đến nay Vùng Đất Xa Xăm vẫn được yêu thích, được đánh giá là một trong những shoujo hay về đề tài xuyên không, tình cảm lãng mạn.

Vùng Đất Xa Xăm đã được xuất bản ở Việt Nam. Ảnh: NXB Trẻ

Câu chuyện của Vùng Đất Xa Xăm xoay quanh Noriko - một nữ sinh trung học bỗng một ngày xuyên không đến một vùng đất xa lạ. Cô không có sức mạnh, thậm chí còn không biết cả ngôn ngữ bản địa, nhưng lại là nhân vật chính của một lời sấm truyền rằng cô là “Mezame” - người có thể giải phóng một thực thể có sức mạnh hủy diệt thế giới được gọi là “Quỷ Thiên Đường”.

Ở vùng đất xa lạ, đầy rẫy những sinh vật lạ và những người đang truy lùng Mezame, Noriko được một chàng trai tên Izak giúp đỡ. Họ đồng hành cùng nhau trên một hành trình dài. Noriko không nhận ra rằng Izak đang cố giấu kín một bí mật, rằng anh chính là người chứa đựng thực thể tà ác Quỷ Thiên Đường.

Phiên bản xuất bản năm 2025 ở Việt Nam có quà tặng kèm xinh xắn. Ảnh: NXB Trẻ

Sau 35 năm kể từ lần đầu ra mắt độc giả, Vùng Đất Xa Xăm mới được chuyển thể anime. Bộ phim được thực hiện bởi Studio DEEN, tập đầu tiên đã lên sóng trong tháng 10 này. Trước đó, các fan kỳ vọng rằng phiên bản anime sẽ là một bộ phim hay, là một "cú nổ", nhờ vào chất lượng tuyệt vời của nguyên tác manga.

Tuy nhiên, thực tế, chất lượng của bản anime tệ đến nỗi người xem không muốn chấp nhận đây là Vùng Đất Xa Xăm. Đồ họa của bản anime được nhận xét là sơ sài, đơn điệu, nhàm chán, thậm chí là “biến dạng” khiến các nhân vật trong anime trông còn chẳng giống chút nào so với bản gốc manga.

Nhiều bình luận mỉa mai rằng không ngờ một anime được sản xuất vào năm 2026 lại trông “cổ lỗ sỉ” còn hơn cả một manga ra mắt vào năm 1991. Và đa số đều đồng tình rằng nếu bộ manga yêu thích “được” chuyển thể anime mà với chất lượng thế này thì thôi thà “xếp kho còn hơn”.

Trọn bộ 7 tập được xuất bản vào năm 2025 ở Việt Nam.

Một số bình luận của netizen:

“Thế này mà gọi là cách thể hiện hiện đại á?”

“Nhìn kiểu tóc của Noriko trong anime kìa, còn lỗi thời hơn cả bản gốc manga nữa, mà manga ra mắt năm 1991 đấy.”

“Studio DEEN chưa bao giờ rút ra được bài học. Họ đã tự ý thay đổi mọi thứ trong bản chuyển thể anime Fruits Basket, đến mức chính tác giả cũng phải ghét bỏ nó.”

“Đừng quên Studio DEEN cũng gây thất vọng lớn với anime Thất Hình Đại Tội.”

“Thật khó hiểu khi làm hỏng một trong những bộ manga xuyên không hay nhất từng được tạo ra ngay giữa thời kỳ bùng nổ thể loại này, chỉ bằng cách phớt lờ nguyên tác xuất sắc. Lý do là gì?”

“Trông poster thôi đã thấy rất tệ rồi.”

“Điều tương tự cũng đã xảy ra với Dòng Sông Huyền Bí. Thật đau lòng khi thấy những bộ manga shoujo kinh điển lại có phần đồ họa xấu đến vậy. Tại sao lại làm thế với những bộ manga tuyệt vời như vậy?”

“Đặt manga và anime cạnh nhau thử mà xem, nhìn họ thậm chí còn chẳng giống cùng một nhân vật nữa.”

Vùng Đất Xa Xăm từng được xuất bản ở Việt Nam với phiên bản gồm 14 tập. Gần đây, bộ truyện được tái bản với hình thức mới gồm 7 tập, với khổ truyện to hơn và dày hơn, hình thức đẹp mắt cùng quà tặng kèm xinh xắn.