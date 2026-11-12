Vùng đất cách mạng Đồng Tháp đổi thay nhờ cây trồng đặc sản

Là địa phương duy nhất của tỉnh có Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi đây không chỉ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn là niềm tự hào của người dân địa phương.

Cùng với gìn giữ giá trị lịch sử, Thanh Hưng chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, lấy kinh tế vườn làm thế mạnh. Toàn xã hiện có hơn 4.007 ha cây ăn trái, trong đó diện tích sầu riêng đạt 2.224 ha, sản lượng khoảng 30.600 tấn/năm. Địa phương đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất an toàn, mở rộng mã số vùng trồng nhằm nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.

Nhờ phát huy tiềm năng, lợi thế và tinh thần đoàn kết, Thanh Hưng sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới. Thu nhập bình quân hiện đạt 83 triệu đồng/người/năm, tạo nền tảng để địa phương tiếp tục phát triển bền vững, hướng đến cuộc sống ngày càng ấm no cho người dân.

Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Thanh Hưng. Ảnh: Hữu Chí-TTXVN

Các em học sinh tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Bác tại Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Chí-TTXVN

Các em học sinh tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Bác tại Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Chí-TTXVN

Các em học sinh tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Bác tại Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Chí-TTXVN

Chăm sóc sầu riêng ở xã Thanh Hưng. Ảnh: Hữu Chí-TTXVN

Chăm sóc sầu riêng ở xã Thanh Hưng. Ảnh: Hữu Chí-TTXVN

Một vườn sầu riêng ở xã Thanh Hưng. Ảnh: Hữu Chí-TTXVN

Một vườn sầu riêng ở xã Thanh Hưng. Ảnh: Hữu Chí-TTXVN