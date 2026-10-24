Vùng chuyên canh nông nghiệp lớn nhất Quảng Ninh vào vụ đông

Nông dân khu phố Mỹ Cụ được thực hành thực tế tại những luống dưa chuột

Theo kế hoạch, tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông năm 2026 trên địa bàn phường đạt 380,47 ha. Trong đó, rau các loại chiếm diện tích lớn nhất với 255 ha, gồm rau 173 ha, hành, tỏi 64 ha và dưa, bí 18 ha; hoa, cây cảnh 73 ha; sắn dây 26,57 ha; ngô 17,9 ha và khoai lang 8 ha.

Để bảo đảm tiến độ sản xuất, phường tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động người dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa mùa đã chín, huy động máy móc, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, làm đất, vệ sinh đồng ruộng, khơi thông hệ thống mương tiêu và chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư phục vụ gieo trồng. Việc bố trí sản xuất được định hướng phù hợp với điều kiện đất đai, khả năng tưới, tiêu và thoát nước; đối với cây trồng trên đất lúa, cần lựa chọn giống có thời gian sinh trưởng phù hợp, bảo đảm thu hoạch đúng kế hoạch, không ảnh hưởng đến sản xuất vụ xuân năm 2027.

Cùng với đó, phường chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; sử dụng giống có chất lượng, bón phân cân đối, chăm sóc cây trồng hợp lý và thực hiện các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp. Việc khuyến khích áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm, tăng cường sử dụng biện pháp phòng trừ sinh học, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng hướng dẫn góp phần nâng cao chất lượng nông sản, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Công tác theo dõi diễn biến thời tiết, dự báo và phòng trừ sinh vật gây hại cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình tổ chức sản xuất. Người dân cần chủ động kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện và phòng trừ các đối tượng gây hại như sâu keo mùa thu trên ngô; bọ trĩ, sâu xanh, sâu tơ, rệp và các bệnh thường gặp trên rau màu.

Đồng thời, chủ động phương án tiêu úng khi mưa lớn, bảo vệ cây trồng trước những diễn biến thời tiết bất lợi, hạn chế thiệt hại và bảo đảm năng suất, chất lượng nông sản.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, phường chú trọng hướng dẫn người dân rà soát, chuẩn bị đầy đủ giống, phân bón và vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất; khuyến khích người dân lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp với nhu cầu thị trường, đẩy mạnh liên kết giữa các hộ sản xuất và phối hợp với các tổ chức, cá nhân thu mua nông sản, tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ sản phẩm.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ tổ chức thời vụ, hướng dẫn kỹ thuật đến phòng trừ sâu bệnh và kết nối tiêu thụ, phường Đông Triều hướng tới hoàn thành kế hoạch sản xuất cây vụ đông năm 2026, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, gia tăng giá trị nông sản và cải thiện thu nhập cho người dân.