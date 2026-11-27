Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24-11-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt văn hóa vào vị trí quan trọng trong sự nghiệp kiến thiết quốc gia. 80 năm trôi qua, đất nước đã bước sang một giai đoạn phát triển khác, nhưng vấn đề đặt ra vẫn còn nguyên tính thời sự: Làm thế nào để văn hóa không đứng ngoài những chuyển động lớn của dân tộc, mà thực sự tham gia định hình tương lai đất nước?

Việc xác định Ngày Văn hóa Việt Nam hằng năm cho thấy một bước chuyển quan trọng trong nhận thức và chính sách. Văn hóa không còn chỉ được nhìn nhận trong phạm vi bảo tồn di sản hay tổ chức hoạt động nghệ thuật, mà phải hiện diện trong cấu trúc phát triển quốc gia, gắn với con người, kinh tế, công nghệ và năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, chủ trương đúng chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra được năng lực văn hóa tương xứng trong thực tiễn.

Một thách thức đang hiện hữu là sự dịch chuyển môi trường thông tin. Trước đây, một giá trị văn hóa muốn lan tỏa thường cần đến những thiết chế truyền thống như: Trường học, nhà xuất bản, báo chí, bảo tàng...

Ngày nay, một video ngắn, một thuật toán đề xuất hay một sản phẩm trí tuệ nhân tạo cũng có thể tác động đến cách con người nhìn nhận lịch sử và xã hội. Không gian số vì thế không đơn thuần là nơi chuyển tải văn hóa, mà đang trở thành môi trường cạnh tranh về sự chú ý, nhận thức và hệ giá trị.

Trong cuộc cạnh tranh ấy, nếu chỉ chú trọng đưa những giá trị truyền thống lên nền tảng số, mà thiếu đầu tư cho năng lực sáng tạo nội dung, chất lượng sản phẩm và phương thức tiếp cận công chúng, văn hóa Việt Nam khó có thể tạo được sức ảnh hưởng tương xứng.

Di sản có thể được số hóa, sách có thể được chuyển thành dữ liệu, tác phẩm nghệ thuật có thể được phổ biến, nhưng điều quyết định vẫn là khả năng tạo ra những sản phẩm đủ hấp dẫn, có chiều sâu và mang dấu ấn riêng.

Giữ gìn bản sắc không có nghĩa là khép mình trước thế giới, hội nhập cũng không đồng nghĩa với việc để những giá trị bên ngoài lấn át khả năng tự định vị của dân tộc.

Bởi vậy, vấn đề chủ quyền văn hóa cần được nhìn nhận trong một nội hàm rộng hơn. Đó không chỉ là bảo vệ những di sản thuộc về dân tộc, mà còn là bảo đảm quyền sáng tạo, quyền làm chủ dữ liệu văn hóa, quyền bảo vệ tác phẩm và năng lực chủ động đưa những giá trị Việt Nam đến với công chúng trong nước và quốc tế. Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17-3-2026 của Ban Bí thư về hoạt động xuất bản đặt ra yêu cầu đổi mới ngành xuất bản trong bối cảnh mới.

Từ đây có thể thấy, tri thức không chỉ cần được bảo đảm về chất lượng nội dung, mà còn phải được tổ chức bằng những phương thức hiện đại để không bị tụt lại trong dòng chảy truyền thông đa nền tảng.

Yêu cầu đặt ra phải phát triển hạ tầng văn hóa số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, đồng thời bảo đảm an ninh và chủ quyền văn hóa số. Đây là câu chuyện đòi hỏi sự tham gia đồng bộ, Nhà nước cần kiến tạo thể chế và hạ tầng; doanh nghiệp phải trở thành lực lượng đầu tư, sản xuất sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh; các cơ sở giáo dục cần bồi dưỡng năng lực thẩm mỹ và tư duy phản biện; báo chí phải giữ vai trò định hướng, nâng cao chất lượng thông tin. Quan trọng hơn, người dân không thể chỉ là đối tượng tiếp nhận, mà phải trở thành chủ thể sáng tạo và lan tỏa văn hóa.

Một xã hội có tri thức, có khả năng phân biệt thật - giả, có ý thức tôn trọng lịch sử và đủ bản lĩnh trước những luồng thông tin xuyên tạc sẽ có nền tảng vững chắc hơn trước những tác động tiêu cực.

Sức thuyết phục của các giá trị tư tưởng không chỉ đến từ việc khẳng định bằng lời nói, mà còn được củng cố thông qua chất lượng đời sống trong thực tiễn.

Một dân tộc chỉ thực sự có vị thế văn hóa khi không chỉ bảo vệ được những giá trị của mình, mà còn đủ năng lực sáng tạo ra những giá trị mới và đóng góp vào đời sống tinh thần của nhân loại.

Trong kỷ nguyên số, giữ được bản sắc là điều kiện cần, làm chủ năng lực sáng tạo và lan tỏa giá trị Việt Nam mới là bước tiến quyết định.