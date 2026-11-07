Vùng chè Thái Nguyên rộn ràng đón khách dịp Festival

Các vùng chè nổi tiếng trong tỉnh thu hút đông du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Tại Không gian văn hóa trà Tân Cương, xã Tân Cương, chương trình “Tân Cương - Tinh hoa trà Việt” đã diễn ra với các phần thưởng trà, giao lưu nghệ nhân và trình diễn bộ sưu tập áo dài “Sắc trà Tân Cương”. Trong số khách mời có Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Mai Nguyên, Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân. Đã nhiều lần đến Thái Nguyên, nhưng với nghệ sĩ Trịnh Mai Nguyên, lần này là thưởng trà ngay trên đất Tân Cương, giữa những người làm chè.

Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Mai Nguyên chia sẻ: Ở nhà, tôi thường uống trà một mình, như đối thoại với chính mình. Còn đứng trên đất Tân Cương, tôi được cảm nhận và khám phá chiều sâu văn hóa, lịch sử của vùng chè, được hiểu thêm về bàn tay tài hoa của những người nghệ nhân đã hái và chế biến để tạo nên hương trà đặc sắc như hôm nay.

Thưởng trà cùng người nổi tiếng là một nội dung của Festival được tổ chức ngay tại các vùng chè Tân Cương, La Bằng, Vô Tranh, Đồng Hỷ, Đồng Phúc. Khách không chỉ uống trà mà được gặp người làm ra chén trà ấy.

Trước đó, Chuyến tàu di sản Hà Nội - Thái Nguyên khai trương. Chuyến đầu tiên đưa gần 100 đại biểu là phu nhân, phu quân các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam cùng du khách về ga Lưu Xá, rồi về xã Tân Cương.

Du khách trải nghiệm nghe hát Then, đàn tính trong hành trình Chuyến tàu di sản Hà Nội - Thái Nguyên.

Tại Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên, khách tự tay hái chè trên vườn, xem sao chè và thưởng trà với người dân. Trong dịp Festival, tàu chạy 6 chuyến vào các ngày 30, 31-10 và 1, 5, 6, 7-11. Từ ga Lưu Xá có 5 chương trình tham quan nối về các vùng chè, trong đó, vùng chè Tân Cương được chọn làm điểm dừng chân cốt lõi.

20 thí sinh tham gia Cuộc thi World Master Tea Vietnam dành cả ngày ở xã La Bằng. Họ hái chè tại vùng chè Búp Ngọc, tìm hiểu cách làm chè ở Hợp tác xã chè La Bằng và Công ty Cổ phần Chè Hà Thái, trước khi bước vào các vòng sáng tạo công thức pha chế, thử thách kinh doanh ở trung tâm tỉnh. Ban Tổ chức đưa thí sinh về vùng nguyên liệu để họ hiểu búp chè trước khi pha chế.

Thí sinh World Master Tea Vietnam hái chè tại xã La Bằng.

Để đón những dòng khách ấy, các vùng chè đã chuẩn bị từ sớm. Tại xã Tân Cương, Không gian văn hóa trà được hoàn thiện cảnh quan, khu trưng bày và trải nghiệm. Hợp tác xã Chè Hảo Đạt nằm trong vùng chè đặc sản Tân Cương, là một trong những điểm sẵn sàng đón khách trong dịp Festival.

Bà Đào Thị Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã Chè Hảo Đạt, chia sẻ: Festival lần này là cơ hội để Hợp tác xã và bà con quảng bá chè Tân Cương, không chỉ trong nước mà ra thị trường thế giới. Hợp tác xã vừa giữ bản sắc, chất lượng và giá trị sản phẩm, vừa hướng tới du lịch trải nghiệm để du khách trong nước, quốc tế đến với Tân Cương.

Để có búp chè sạch đón khách, Hợp tác xã và bà con vùng chè chăm sóc theo hướng hữu cơ, dùng phần mềm theo dõi từng vườn chè, thời tiết và thời điểm bón phân. Cây chè là cây sinh kế của bà con, nên cùng với xã, chúng tôi gắn sản xuất với du lịch cộng đồng để chè Tân Cương vươn xa hơn và đời sống bà con được nâng cao.

Đến từ Hà Nội, lần đầu uống trà Tân Cương ngay trong Không gian văn hóa trà, chị Nguyễn Thị Hà chia sẻ: Lần đầu nhấp chén trà Tân Cương, tôi thấy rất dễ uống, vị ngọt đọng ở hậu vị và thoảng hương cốm. Tôi được tặng một cành chè hái ngay tại đây, có búp một tôm hai lá. Tôi mong nhiều người đến Thái Nguyên, đến Tân Cương, thử hương vị trà này và mang về một câu chuyện đáng nhớ về cây chè.

Tin vui đối với người trồng chè Thái Nguyên, đó là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có quyết định ghi danh Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây không chỉ là sự ghi nhận những giá trị văn hóa được hun đúc qua nhiều thế hệ, mà còn là niềm tự hào của những người gắn bó với cây chè, góp phần khẳng định vị thế và bản sắc của trà Thái Nguyên.

Festival Trà sẽ khép lại vào ngày 7-11, nhưng hành trình của "Chuyến tàu di sản" vẫn sẽ tiếp tục duy trì đều đặn 2 chuyến mỗi tuần vào dịp cuối tuần. Việc duy trì dòng khách về vùng chè sau sự kiện này phụ thuộc vào sự chủ động của các hợp tác xã và người dân, tiêu biểu như cách Hợp tác xã Chè Hảo Đạt tích cực kết hợp sản xuất với du lịch cộng đồng.