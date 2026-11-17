Công trình kè chống xói lở tại cánh đồng Nà Vài, thôn Nà Muồng, xã Bằng Thành, đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

Tại công trình kè chống xói lở xứ đồng Nà Vài, thôn Nà Muồng, xã Bằng Thành, những ngày này, nhân lực, máy móc và phương tiện được đơn vị thi công huy động tối đa, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Công trình có chiều dài hơn 200m, chiều cao kè chắn hơn 1m. Quá trình thi công gặp không ít khó khăn do địa phương thiếu nguồn vật liệu xây dựng như cát, sỏi, đá. Để bảo đảm tiến độ, nhà thầu đã chủ động tìm kiếm, thu mua vật liệu từ tỉnh Tuyên Quang vận chuyển về công trường.

Ông Ma Thế Toán, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thanh Thủy Bắc Kạn, xã Bằng Thành cho biết: Tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi, đơn vị đang tập trung nhân lực, phương tiện và triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2026, sớm hơn 3 tháng so với hợp đồng đã ký kết.

Tại xã Bằng Thành, đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện hạ tầng, tạo thuận lợi cho đi lại, sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2026, địa phương triển khai gần 30 công trình giao thông, thủy lợi với tổng kinh phí hơn 45 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ giải ngân toàn xã đạt gần 60% kế hoạch. Địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu đến hết tháng 12-2026 giải ngân nguồn vốn ở mức cao nhất.

Ông Cà Văn Thưởng, Chủ tịch UBND xã Bằng Thành cho biết: Bên cạnh việc đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán, địa phương phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kiểm soát chất lượng công trình.

Chủ đầu tư và đơn vị thi công kiểm tra tiến độ công trình giao thông tại thôn Khuổi Ún, xã Nghiên Loan.

Tương tự, tại xã Nghiên Loan, việc triển khai các chương trình, dự án đầu tư cũng được tập trung thực hiện, hướng tới mục tiêu hoàn thiện hạ tầng và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiện, địa phương đang chỉ đạo triển khai gần 20 công trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, với tổng nguồn lực hơn 54 tỷ đồng. Trong đó, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và sinh hoạt của người dân.

Đến nay, xã Nghiên Loan đã giải ngân gần 70% kế hoạch vốn. Địa phương đang tiếp tục đôn đốc tiến độ thi công, tháo gỡ những khó khăn phát sinh, phấn đấu đến hết tháng 12-2026, hoàn thành giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch.

Ông Dương Văn Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Nghiên Loan cho biết: Một số công trình đang gặp khó khăn về nguồn đá xây dựng. Nnhu cầu cát của toàn xã hơn 10.000m³ nhưng hiện vẫn thiếu khoảng 2.000m³. Trước tình hình đó, lãnh đạo UBND xã đã hỗ trợ các nhà thầu liên hệ với nhiều địa phương, kể cả ngoài tỉnh, để tìm kiếm nguồn cung vật liệu, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Chủ động tháo gỡ khó khăn, tăng tốc thi công và giải ngân vốn đầu tư công không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 mà quan trọng hơn là sớm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn miền núi.