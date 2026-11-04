Vùng cao Tây Bắc: Ai được hưởng lợi từ cập nhật hồ sơ người tìm việc?

Tư vấn giới thiệu việc làm tại Hội chợ việc làm xã Na Son.

Từ bản làng đến cơ hội việc làm

Ở nhiều bản vùng cao Tây Bắc, tìm được công việc có thu nhập ổn định vẫn là mong muốn của không ít lao động. Tuy nhiên, khoảng cách địa lý, hạn chế về kỹ năng tìm việc và thông tin tuyển dụng chưa đến kịp thời khiến nhiều người khó tiếp cận cơ hội phù hợp.

Trong bối cảnh đó, cập nhật hồ sơ người tìm việc trên các nền tảng số giúp thông tin về trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm và nguyện vọng nghề nghiệp được tập hợp rõ ràng hơn. Người lao động có thể chủ động tìm kiếm vị trí phù hợp, trong khi doanh nghiệp có thêm căn cứ lựa chọn ứng viên.

Ngày 14/4/2026, Bộ Nội vụ khai trương Cổng thông tin việc làm quốc gia tại địa chỉ vieclam.gov.vn, tạo thêm kênh kết nối giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng. Người lao động có thể đăng ký tài khoản, bổ sung thông tin cá nhân, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và nhu cầu nghề nghiệp để tìm kiếm, ứng tuyển vào những vị trí phù hợp.

Trung tâm Việc làm - Người có công tỉnh Điện Biên giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sàn giao dịch việc làm Quốc gia.

Với lao động vùng cao, giá trị của việc cập nhật hồ sơ nằm ở khả năng biến những kinh nghiệm thực tế thành thông tin có thể sử dụng khi tìm việc. Người từng làm phụ hồ, vận hành máy móc, chăn nuôi, may mặc hoặc tham gia các lớp đào tạo nghề đều có thể khai báo kỹ năng của mình, từ đó mở rộng cơ hội tiếp cận doanh nghiệp.

Tại Điện Biên, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm trực tiếp đang được kết hợp với truyền thông trên website, mạng xã hội và các phiên giao dịch việc làm. Trong tháng 10/2026, hội chợ việc làm tại xã Na Son thu hút hơn 500 người lao động, học sinh, tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp, với sự tham gia tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp, đơn vị.

Tại hội chợ, anh Quàng Văn Toàn, một lao động trẻ ở xã Na Son, chia sẻ rằng trước đây chủ yếu làm ruộng, thu nhập không ổn định. Sau khi được tư vấn, anh biết thêm các vị trí việc làm tại doanh nghiệp trong tỉnh và khu công nghiệp ngoài tỉnh, đồng thời cân nhắc đăng ký đi làm để có thu nhập ổn định hơn.

Câu chuyện này cho thấy, người lao động không chỉ cần thông tin tuyển dụng mà còn cần được hướng dẫn cách tiếp cận và lựa chọn công việc. Khi hồ sơ được cập nhật đầy đủ, cơ hội kết nối có thể rộng mở hơn, song vẫn cần sự chủ động của người tìm việc và hỗ trợ từ cán bộ tư vấn.

Đối với những lao động chưa quen sử dụng công nghệ, việc hỗ trợ trực tiếp tại xã, bản càng quan trọng. Cán bộ tư vấn cần hướng dẫn từng bước, giúp người dân khai báo đúng trình độ, kinh nghiệm, nguyện vọng và biết cách kiểm tra thông tin tuyển dụng. Hồ sơ chỉ thực sự có giá trị khi phản ánh đúng khả năng của người lao động và được cập nhật mỗi khi nhu cầu, kỹ năng hoặc tình trạng việc làm thay đổi.

Tư vấn giới thiệu việc làm tại Trung tâm Việc làm - Người có công tỉnh Điện Biên.

Dữ liệu chính xác - lợi ích lan tỏa

Nếu người lao động là đối tượng hưởng lợi trực tiếp, doanh nghiệp cũng có thể tiết kiệm thời gian, chi phí tuyển dụng khi tiếp cận được nguồn ứng viên có thông tin rõ ràng. Thay vì tìm kiếm chủ yếu qua các kênh truyền miệng, nhà tuyển dụng có thêm cơ sở đối chiếu trình độ, kinh nghiệm và nguyện vọng của ứng viên với yêu cầu công việc.

Thông tin hồ sơ càng đầy đủ, doanh nghiệp càng thuận lợi trong việc lựa chọn ứng viên phù hợp. Tuy nhiên, cập nhật hồ sơ không đồng nghĩa với việc người lao động chắc chắn được tuyển dụng. Doanh nghiệp vẫn phải trao đổi, phỏng vấn và kiểm tra mức độ đáp ứng yêu cầu công việc. Đổi lại, thông tin tuyển dụng cũng cần minh bạch về vị trí, mức lương, địa điểm làm việc, thời gian làm việc và chế độ đãi ngộ để người lao động có căn cứ lựa chọn.

Ở khâu trung gian, Trung tâm Việc làm - Người có công tỉnh Điện Biên giữ vai trò tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động và cung cấp thông tin thị trường lao động.

Theo ông Vũ Văn Mạnh, Giám đốc Trung tâm Việc làm - Người có công tỉnh Điện Biên việc cập nhật hồ sơ người tìm việc giúp cán bộ tư vấn có thêm cơ sở xác định nhu cầu, trình độ và kinh nghiệm của từng người, từ đó lựa chọn vị trí giới thiệu phù hợp hơn.

“Chúng tôi khuyến khích người lao động chủ động hoàn thiện hồ sơ, thường xuyên cập nhật thông tin và trao đổi trực tiếp với cán bộ tư vấn khi có nhu cầu tìm việc. Bên cạnh nền tảng trực tuyến, tư vấn lưu động tại cơ sở vẫn cần được duy trì để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa” – ông Mạnh chia sẻ.

Thực tế, Trung tâm đã tăng cường truyền thông tuyển dụng trên website, fanpage, đồng thời tổ chức các hoạt động tư vấn trực tiếp tại địa phương. Những thông tin về việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh, đào tạo nghề và việc làm ở nước ngoài được phổ biến qua nhiều kênh, giúp người lao động có thêm lựa chọn.

Đối với cơ quan quản lý, dữ liệu người tìm việc còn giúp nhận diện rõ hơn nhu cầu việc làm theo địa bàn, nhóm nghề và trình độ kỹ năng. Khi được tổng hợp, đối chiếu với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, dữ liệu có thể hỗ trợ xác định những ngành nghề đang cần lao động, nhóm người cần đào tạo bổ sung và khu vực cần tăng cường tư vấn hướng nghiệp.

Việc cập nhật hồ sơ người tìm việc tăng cơ hội tiếp cận đến việc làm cho người lao động.

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Trưởng phòng Việc làm, Trung tâm Việc làm - Người có công tỉnh Điện Biên cho biết: “Cập nhật hồ sơ người tìm việc cần được thực hiện thường xuyên, bảo đảm thông tin chính xác và có khả năng kết nối với nhu cầu tuyển dụng thực tế. Dữ liệu tốt sẽ hỗ trợ công tác dự báo thị trường lao động, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề và tổ chức các hoạt động kết nối việc làm sát hơn với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp”.

Để phát huy hiệu quả, quá trình cập nhật hồ sơ cần khắc phục những khó khăn đặc thù của vùng cao. Một bộ phận người lao động chưa có thiết bị phù hợp, kỹ năng sử dụng nền tảng số còn hạn chế hoặc chưa quen với việc khai báo thông tin trực tuyến. Vì vậy, cần kết hợp cập nhật dữ liệu với tư vấn trực tiếp tại xã, bản, hướng dẫn người dân tạo tài khoản, hoàn thiện hồ sơ và nhận biết những thông tin tuyển dụng thiếu minh bạch.

Từ nông thôn vùng cao đến các khu công nghiệp ngoài tỉnh, một hồ sơ được cập nhật chính xác có thể mở thêm cánh cửa việc làm. Người lao động có cơ hội tìm đúng việc, doanh nghiệp thuận lợi tuyển đúng người, đơn vị dịch vụ việc làm nâng cao hiệu quả kết nối, còn cơ quan quản lý có thêm căn cứ hoạch định chính sách.