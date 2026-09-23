Vùng cao Co Mạ giữ vững an ninh trật tự

Chi bộ bản Co Nghè, xã Co Mạ triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Xã Co Mạ nằm ở vị trí trung tâm của các xã vùng cao thuộc khu vực Thuận Châu, có địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, tiếp giáp với các xã Long Hẹ, Mường Bám và Bó Sinh. Cùng với đó, 100% dân số là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào Mông và Thái, trình độ dân trí không đồng đều, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Công an xã Co Mạ đã đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp tội phạm theo chuyên đề, địa bàn và lĩnh vực, nhất là tội phạm về tổ chức đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản... Đồng thời, tích cực vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, súng tự chế, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và pháo cho lực lượng chức năng...

Trung tá Vừ A Khoa, Trưởng Công an xã Co Mạ, cho biết: Hằng năm, Công an xã đã tham mưu với Đảng ủy, UBND xã ban hành kế hoạch giữ gìn ANTT, bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn, nhất là vào các dịp lễ, tết. Đồng thời, phát huy sức mạnh đoàn kết, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phối hợp với Ban quản lý các bản, Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở nắm bắt tình hình địa bàn, phát hiện sớm những vấn đề phát sinh ở cơ sở để xử lý kịp thời.

Nhân dân xã Co Mạ tự giác giao nộp vũ khí tự chế.

Xác định nâng cao ý thức tự giác tuân thủ các quy định của pháp luật cho nhân dân là nền tảng vững chắc giữ gìn ANTT địa bàn và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, Công an xã Co Mạ đã phối hợp tổ chức 6 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ, Luật Đất đai... cho trên 1.000 lượt người. Công an xã còn phối hợp với các trường học tổ chức 6 buổi hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các em học sinh. Ngoài ra, Công an xã còn tham mưu cho UBND xã chỉ đạo ban quản lý 33 bản trong xã phát trên loa truyền thanh tối thiểu 3 bản tin giáo dục pháp luật/tuần, nhằm từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân.

Bên cạnh đó, Công an xã đã phối hợp với các bản kiện toàn và phát huy vai trò của 23 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở; 23 tổ hòa giải và 23 tổ PCCC tại các bản thường xuyên tuần tra, bám nắm địa bàn, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Từ đầu năm đến nay, đã phát hiện và bắt giữ 6 vụ, 6 đối tượng phạm tội về ma túy; quản lý 6 đối tượng cai nghiện ma túy trở về địa phương. Đồng thời, phát hiện và xử lý 18 vụ việc về hành vi vi phạm pháp luật như đánh bạc, gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng cũng được lực lượng Công an xã chú trọng, nắm chắc biến động dân cư, phát hiện kịp thời những đối tượng khả nghi ra, vào địa bàn để có biện pháp xử lý kịp thời.

Công an xã Co Mạ tiếp nhận vụ khí tự chế của người dân giao nộp.

Cùng với chú trọng bảo đảm ANTT địa bàn, công tác vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí tự chế, súng kíp, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng được Công an xã triển khai nhiều giải pháp, phát huy vai trò Tổ bảo vệ ANTT ở các bản rà soát, thống kê số lượng vũ khí còn tồn tại trong nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí cũng như không chế tạo vũ khí tự chế và công cụ hỗ trợ gây nguy cơ mất an toàn. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã vận động giao nộp trên 70 khẩu súng tự chế.

Anh Vừ Xuân Thành, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở bản Co Mạ, xã Co Mạ, chia sẻ: Ngoài tích cực tuyên truyền, vận động bà con giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vũ khí tự chế, chúng tôi còn chủ động rà soát những người trước đây có hoạt động tự chế tạo súng để tuyên truyền và yêu cầu họ dừng hẳn việc làm này. Từ đầu năm đến nay, bản đã giao nộp 8 khẩu súng tự chế cho Công an xã.

Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, Công an xã Co Mạ tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT địa bàn. Đồng thời, triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ tốt cuộc sống bình yên của nhân dân vùng cao.