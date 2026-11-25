Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chiều 25/11, tại đặc khu Phú Quốc, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Trong năm, đơn vị theo dõi, chỉ đạo 301 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật và chống khai thác IUU, với tổng quãng đường hơn 248.000 hải lý an toàn.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị chủ trì, phối hợp bắt giữ 12 vụ với 13 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 822,1797 gam ma túy các loại.

Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” năm 2026 cho các tập thể.

Đối với hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm trên biển, đơn vị kiểm tra, tiếp nhận, xử lý 352 vụ liên quan đến 363 tàu; thu giữ hơn 962.000 lít dầu D.O, gần 395.000kg hải sản và 1 tàu cá. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán tài sản nộp ngân sách nhà nước hơn 40 tỷ đồng.

Ngoài ra, đơn vị bắt giữ 11 vụ với 12 tàu và 77 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép 11 thiết bị VMS của tàu cá khác.

Năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình, xử lý các tình huống, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và đối ngoại được bảo đảm.

Đại tá Bùi Đại Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2026 cho các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, đề nghị đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng nắm, dự báo tình hình; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật và triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU.

Với những kết quả đạt được, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 được đề nghị xét tặng Cờ thi đua Bộ Quốc phòng năm 2026.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026.