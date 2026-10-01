Vùng Cảnh sát biển 4-Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 9: Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp

Làm việc với Đoàn có Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Phó tư lệnh Pháp luật Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cùng đại diện các cơ quan chức năng của đơn vị.

Thời gian qua, Vùng Cảnh sát biển 4 đã chủ động thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, tổng số nguồn tin về tội phạm gồm 17 vụ/18 đối tượng. Đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định tại Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2021 và năm 2025.

Quang cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Vùng Cảnh sát biển 4 thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương, Công an, Viện kiểm sát các cấp và các lực lượng chức năng có liên quan trong công tác phát hiện, tiếp nhận, phân loại và chuyển giao nguồn tin về tội phạm. Qua đó, góp phần bảo đảm việc xử lý nguồn tin được kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Đại tá Nguyễn Văn Tranh - Phó tư lệnh Pháp luật Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại hội nghị.

Trước yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm trên biển và khu vực biên giới biển, Vùng Cảnh sát biển 4 đã tích cực, chủ động đẩy mạnh phối hợp, hợp tác quốc tế trong việc tiếp nhận, trao đổi nguồn tin về tội phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trên vùng biển được phân công quản lý.

Đoàn công tác kiểm tra hồ sơ, tài liệu, sổ sách liên quan tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Phát biểu kết luận, Đại tá Trương Tấn Linh - Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 9 đánh giá cao những kết quả Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đạt được trong công tác phát hiện, tiếp nhận, phân loại và chuyển giao nguồn tin về tội phạm, vi phạm. Đồng chí Trưởng đoàn đề nghị thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; chủ động phát hiện, tiếp nhận, xử lý và chuyển giao kịp thời nguồn tin về tội phạm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; đồng thời tăng cường phối hợp với Viện kiểm sát, Công an và các cơ quan chức năng trong trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển.