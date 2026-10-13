Vùng Cảnh sát biển 4: Từ buồng máy đến boong tàu, sẵn sàng cho hội thi, hội thao năm 2026

Tham gia hội thi năm nay, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 có 3 tàu đại diện gồm CSB 8005, CSB 4035 và CSB 3007. Để sẵn sàng bước vào các nội dung thi, các tàu tập trung củng cố kiến thức chuyên ngành hàng hải, máy tàu, điện tàu, thông tin; luyện tập kỹ năng khai thác, sử dụng trang thiết bị và nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, phối hợp giữa các bộ phận. Điểm đáng chú ý trong quá trình chuẩn bị là yêu cầu huấn luyện phải gắn với thực tế hoạt động của tàu. Cán bộ, chiến sĩ không chỉ ôn lại lý thuyết mà còn phải nắm chắc quy trình, thực hiện thuần thục thao tác, hiểu rõ chức trách của mình và biết phối hợp với đồng đội khi xử trí tình huống. Qua từng nội dung, những điểm còn chưa chắc được bổ sung, những thao tác chưa thuần thục được luyện tập lại.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8005, Hải đoàn 42, Vùng Cảnh sát biển 4 luyện tập các tình huống báo động chiến đấu trên tàu.

Đối với công tác bảo đảm kỹ thuật, từng hệ thống, thiết bị được kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng theo đúng quy trình. Hồ sơ, sổ sách chuyên ngành được rà soát, củng cố; những dấu hiệu bất thường phải được phát hiện, xử lý kịp thời. Bởi một sơ suất nhỏ trong quản lý, vận hành cũng có thể ảnh hưởng đến trạng thái kỹ thuật và sự an toàn của con tàu khi thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Đại úy Nguyễn Văn Công, Thuyền trưởng tàu CSB 8005, Hải đoàn 42, chia sẻ: “Anh em trên tàu đều xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nên ai cũng cố gắng, từ ôn luyện chuyên môn đến kiểm tra trang bị, củng cố hồ sơ, sổ sách. Chúng tôi chú trọng những nội dung gắn với công việc hằng ngày, làm chắc từng phần, chỗ nào còn yếu thì tranh thủ luyện tập thêm. Điều quan trọng là khi bước vào hội thi, mỗi người phải nắm chắc phần việc của mình, cả tàu phối hợp nhịp nhàng và bảo đảm an toàn”.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8005 bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị kỹ thuật chuẩn bị tham gia hội thi.

Với những người trực tiếp làm công tác máy tàu, sự chuẩn bị càng đòi hỏi tính cẩn trọng. Máy móc, thiết bị có nhiều hệ thống liên quan chặt chẽ với nhau; việc kiểm tra không thể chỉ dừng ở quan sát bên ngoài mà phải dựa vào kiến thức chuyên môn, quy trình kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế.

Đại úy QNCN Hồ Văn Sơn, nhân viên máy tàu CSB 4035, Hải đội 422, Hải đoàn 42, cho biết: “Làm máy tàu, có những việc nhìn qua tưởng đơn giản nhưng phải kiểm tra kỹ mới yên tâm. Anh em thường xuyên rà soát từng hệ thống, chú ý những dấu hiệu khác thường để xử lý sớm, không để phát sinh thành sự cố. Những ngày chuẩn bị hội thi, công việc nhiều hơn nhưng mọi người chủ động hỗ trợ nhau, tranh thủ thời gian làm đến đâu chắc đến đó, vừa bảo đảm kỹ thuật vừa giữ an toàn”.

Luyện tập xử trí tình huống cấp cứu thương binh.

Cùng với các tàu tập trung ôn luyện, bảo đảm kỹ thuật, các cơ quan, đơn vị thuộc BTL Vùng Cảnh sát biển 4 cũng khẩn trương hoàn thiện những phần việc phục vụ lễ khai mạc. Trong khuôn viên đơn vị, hệ thống pa-nô tuyên truyền được làm mới; hội trường được tu sửa; bồn hoa, cây cảnh được chăm sóc, hệ thống viền bồn hoa được sơn sửa, cảnh quan môi trường được củng cố. Theo kế hoạch chuẩn bị, các cơ quan, đơn vị đã làm mới 45 pa-nô tuyên truyền, đồng thời rà soát cơ sở vật chất, chỉnh trang các khu vực phục vụ tổ chức hội thi, hội thao. Khối lượng công việc không nhỏ, đòi hỏi các bộ phận phải phối hợp chặt chẽ, bố trí nhân lực hợp lý để vừa hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên, vừa bảo đảm tiến độ chuẩn bị.

Trung tá Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, BTL Vùng Cảnh sát biển 4, cho biết: “Chúng tôi rà soát từng phần việc, phân công cụ thể để tránh bỏ sót, nhất là những nội dung liên quan đến hội trường, pa-nô tuyên truyền và cảnh quan khu vực tổ chức. Làm đến đâu kiểm tra đến đó, có điểm nào chưa phù hợp thì điều chỉnh ngay. Mục tiêu là chuẩn bị chu đáo, gọn gàng, trang trọng, để khi các đại biểu và lực lượng tham gia về dự, mọi điều kiện đều sẵn sàng”.

Trang trí các pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền trong khuôn viên đơn vị.

Từ những pa-nô được làm mới đến khuôn viên được chỉnh trang, các phần việc tuy không trực tiếp nằm trong nội dung thi chuyên môn nhưng góp phần tạo nên diện mạo chính quy, nền nếp của đơn vị đăng cai tổ chức. Quan trọng hơn, quá trình chuẩn bị cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp và duy trì tác phong làm việc khoa học, trách nhiệm. Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 là dịp để các đơn vị đánh giá trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, khai thác trang bị kỹ thuật và chất lượng huấn luyện. Với BTL Vùng Cảnh sát biển 4, không chỉ hướng tới kết quả tại hội thi, hội thao, cán bộ, chiến sĩ còn đặt mục tiêu duy trì tốt nền nếp huấn luyện, quản lý và bảo đảm kỹ thuật sau khi hội thi kết thúc. Đó cũng là cơ sở để các tàu tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.