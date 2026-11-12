Vùng Cảnh sát biển 4 trao đổi, nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền

Đại tá Bùi Đại Hải, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Thiếu tướng Nhâm Cao Thành, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân đồng chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Vùng; Tạp chí Quốc phòng toàn dân; Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Lữ đoàn 950 (Quân khu 9).

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, đóng góp ý kiến về nội dung, hình thức của Tạp chí Quốc phòng toàn dân (Tạp chí in và Tạp chí điện tử); chất lượng bài viết, chủ đề tuyên truyền, đội ngũ tác giả, cộng tác viên và công tác phát hành, khai thác, sử dụng tạp chí tại các cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị.

Nhiều ý kiến đề xuất tăng cường các bài viết phản ánh thực tiễn hoạt động của bộ đội, nhất là những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện; bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên biển. Qua đó, góp phần nâng cao tính thực tiễn, sức lan tỏa và hiệu quả tuyên truyền của Tạp chí.

Đại tá Bùi Đại Hải, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Thiếu tướng Nhâm Cao Thành - Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Bùi Đại Hải đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp của Tạp chí Quốc phòng toàn dân; khẳng định đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, đồng thời giúp cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Vùng nghiên cứu, vận dụng hiệu quả kiến thức từ các bài viết vào thực tiễn công tác.

Đại tá Bùi Đại Hải - Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại Hội nghị.

Thiếu tướng Nhâm Cao Thành trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, bạn đọc và cộng tác viên; khẳng định đây là cơ sở để Ban Biên tập tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, đáp ứng nhu cầu thông tin, nghiên cứu của cán bộ, chiến sĩ và bạn đọc. Đồng chí mong muốn các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin, cộng tác viết bài, phản ánh sinh động thực tiễn hoạt động của lực lượng vũ trang.

Đoàn công tác tham quan tàu CSB 8005, Hải đoàn 42, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Hội nghị góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Tạp chí Quốc phòng toàn dân với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và các đơn vị trên địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.