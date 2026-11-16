Vùng Cảnh sát biển 4 phát động Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' tại An Giang

Cuộc thi dự kiến thu hút hơn 14.000 học sinh thuộc 14 trường THCS trên địa bàn 4 xã, phường, đặc khu của tỉnh An Giang tham gia. Theo thể lệ, cuộc thi gồm 3 vòng: Cấp xã, cấp tỉnh và cấp khu vực. Ở vòng thi trực tuyến cấp xã, thí sinh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 20 phút trên phần mềm tại địa chỉ: Emyeubiendaoquehuong.canhsatbien.vn. Mỗi thí sinh có 3 lượt dự thi, kết quả cao nhất được dùng để xét thành tích. Thời gian thi từ 9 giờ ngày 16-11 đến 16 giờ 30 phút ngày 22-11-2026.

Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì phát động.

Nội dung thi tập trung vào kiến thức về biển, đảo Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luật pháp quốc tế liên quan đến biển, đảo; phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, học sinh còn được tìm hiểu về lịch sử dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, văn hóa địa phương, cũng như kiến thức phòng, chống bạo lực học đường và ma túy.

Quang cảnh phát động Vòng thi trực tuyến Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại điểm cầu Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Thái Dương nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ là sân chơi kiến thức mà còn là hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng và phổ biến pháp luật thiết thực trong nhà trường. Qua đó, giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức về pháp luật, trách nhiệm của mỗi công dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức đề nghị học sinh tích cực hưởng ứng, chủ động tìm hiểu kiến thức, dự thi với tinh thần tự giác, trung thực và quyết tâm đạt kết quả tốt; đồng thời mong muốn các nhà trường, thầy cô giáo quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện để cuộc thi được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Các em học sinh tham dự phát động Vòng thi trực tuyến Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại Trường TH&THCS Lê Quý Đôn.

Lễ phát động cuộc thi được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tại các xã, phường.

Thông qua cuộc thi, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục phát huy hiệu quả phối hợp với cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục tỉnh An Giang trong công tác tuyên truyền, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ. Đặc biệt, góp phần hình thành nhận thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo từ sớm, từ trong môi trường học đường.