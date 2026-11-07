Vùng Cảnh sát biển 4: Nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới

Diễn tập nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, khả năng hiệp đồng tác chiến của người chỉ huy và cơ quan các cấp trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong điều kiện thời gian ngắn; đồng thời, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng với UBND các tỉnh, thành phố trên địa bàn trong tiếp nhận, bàn giao và tổ chức huấn luyện, bảo đảm nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo Nghị định số 04/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đại tá Nguyễn Văn Hiển - Phó chủ nhiệm Chính trị, Ủy viên Ban chỉ đạo diễn tập HĐ-26 Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại Hội nghị rút kinh nghiệm.

Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, cuộc diễn tập của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Quang cảnh Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập.

Phát biểu tại Hội nghị rút kinh nghiệm, Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Phó chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị, tổ chức và thực hành diễn tập.

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao.

Đồng chí đề nghị, sau diễn tập, đơn vị cần nghiêm túc đánh giá những mặt làm được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hành để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án tác chiến. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, rèn luyện khả năng phối hợp, hiệp đồng và xử trí linh hoạt, hiệu quả các tình huống, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Thiếu tướng Đào Bá Việt - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trực tiếp chỉ huy điều hành diễn tập trên thực địa.

Thành công của cuộc diễn tập góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, trình độ tổ chức chỉ huy, tham mưu và khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến của các cơ quan, đơn vị trong Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và cấp ủy, chính quyền địa phương trong tiếp nhận, bàn giao và tổ chức huấn luyện, đảm bảo nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Qua đó, tiếp tục củng cố bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.