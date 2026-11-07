Vùng Cảnh sát biển 4 nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Diễn tập nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, khả năng hiệp đồng tác chiến của người chỉ huy và cơ quan các cấp trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong điều kiện thời gian ngắn; đồng thời, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng với UBND các tỉnh, thành phố trên địa bàn trong tiếp nhận, bàn giao và tổ chức huấn luyện, bảo đảm nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo Nghị định 04/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Quang cảnh Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập. Ảnh: Đức Thái

Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, tỉ mỉ và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, cuộc diễn tập của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đại tá Đại tá Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ủy viên Ban chỉ đạo diễn tập HĐ-26 Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu. Ảnh: Đức Thái

Phát biểu tại Hội nghị rút kinh nghiệm, Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị, tổ chức và thực hành diễn tập.

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao. Ảnh: Đức Thái

Đại tá Hiển đề nghị, sau diễn tập, đơn vị cần nghiêm túc đánh giá những mặt làm được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hành để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án tác chiến. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, rèn luyện khả năng phối hợp, hiệp đồng và xử trí linh hoạt, hiệu quả các tình huống, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Các đại biểu tham quan Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thực hành xử trí tình huống trên bản đồ. Ảnh: Đức Thái

Thành công của cuộc diễn tập góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, trình độ tổ chức chỉ huy, tham mưu và khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến của các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và cấp ủy, chính quyền địa phương trong tiếp nhận, bàn giao và tổ chức huấn luyện, bảo đảm nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Cơ động lực lượng, phương tiện, trang bị ra khu sơ tán. Ảnh: Đức Thái

Đại tá Bùi Đại Hải - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì Hội nghị và hình ảnh thực hành hiệp đồng với địa phương. Ảnh: Đức Thái