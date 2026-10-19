Vùng Cảnh sát biển 4: Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng

Năm 2026, Phong trào Thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, Quyết thắng” được triển khai toàn diện và đạt hiệu quả thiết thực. Phong trào đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ trong Vùng đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị.

Nổi bật là: Đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), xử phạt vi phạm hành chính về chống khai thác IUU với số tiền hơn 3,6 tỷ đồng; tịch thu 926.643 lít dầu DO, 1 tàu cá, 3.000m dây câu và 80.478kg hải sản, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán tài sản tịch thu nộp ngân sách nhà nước là gần 40 tỷ đồng. Chủ trì, phối hợp đấu tranh bắt giữ 11 vụ/12 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 812,262 gam ma túy đá, 0,726 gam MDMA, 0,8052 gam ketamin.

Ngoài ra, đơn vị cũng chủ động, tích cực, kịp thời trong tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân: Tiếp nhận thông tin 48 vụ việc liên quan đến cứu hộ, cứu nạn; hỗ trợ y tế giúp 13 ngư dân, hỗ trợ vận chuyển 20 du khách nước ngoài; tìm kiếm, vớt 2 thi thể người dân bị nạn; giúp đỡ ngư dân chống chìm 2 tàu cá và tham gia chữa cháy 3 vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu kết luận hội nghị.

Bên cạnh đó, BTL Vùng tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Trong đó tổ chức 8 “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật chống khai thác IUU cho hơn 2.200 cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm đầy đủ, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn huyện, sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự trên biển.

Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã thảo luận, đánh giá ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm; rút ra nguyên nhân mạnh, yếu và bình xét khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2027. Từ đó làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành tổng kết, bình xét khen thưởng dân chủ, công khai, khách quan và đúng nguyên tắc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của tập thể, cá nhân đã đạt được trong năm 2026. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, từ đó nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.