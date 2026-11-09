Vùng Cảnh sát biển 4: Đa dạng hóa hình thức đưa pháp luật vào cuộc sống

Cuộc thi thu hút 100% cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng tham gia với hàng nghìn lượt dự thi. Sức hút không chỉ đến từ hình thức trực tuyến thuận tiện mà còn bởi nội dung thiết thực, sát với chức trách, nhiệm vụ của từng quân nhân. Các câu hỏi tập trung vào Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)...

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4043, Hải đội 401, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2026".

Trung úy Vũ Phúc Nguyên, Trưởng ngành Cơ điện, Tàu CSB 3001, Hải đội 421, Hải đoàn 42 chia sẻ: "Cuộc thi có nội dung thiết thực, hình thức trực tuyến thuận tiện, giúp cán bộ, chiến sĩ củng cố kiến thức và tiếp cận các quy định pháp luật mới. Qua đó, mỗi cá nhân có dịp tự đánh giá trình độ hiểu biết pháp luật, chủ động bổ sung kiến thức còn thiếu, nhất là những quy định liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao".

Đại tá Nguyễn Thái Dương trao thưởng các cá nhân đạt thành tích tốt trong tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2026”.

Trong khuôn khổ Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, Bộ tư lệnh Vùng đã trao thưởng cho các cá nhân có thành tích tốt trong cuộc thi. Đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực học tập mà còn tạo động lực để phong trào tự học, tự nghiên cứu pháp luật tiếp tục lan tỏa trong toàn đơn vị.

Từ cuộc thi trực tuyến đến những hoạt động tuyên truyền thường xuyên, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đang đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành nền nếp, góp phần hình thành ý thức thượng tôn pháp luật trong mỗi cán bộ, chiến sĩ và lan tỏa đến cộng đồng. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng đơn vị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.