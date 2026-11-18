Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu, cập nhật những nội dung trọng tâm về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP&AN; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và đấu tranh phòng, chống các quan điểm, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Trưởng ban tổ chức lớp bồi dưỡng phát biểu bế mạc.

Lớp học được tổ chức nghiêm túc, đúng chương trình, kế hoạch. Các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, gắn kiến thức được trang bị với chức trách, nhiệm vụ thực tiễn tại cơ quan, đơn vị. Kết quả, 100% học viên tham gia kiểm tra đạt loại khá, giỏi.

Quang cảnh bế mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2026.

Phát biểu bế mạc, Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Vùng, Trưởng ban tổ chức lớp học biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban tổ chức, đội ngũ giáo viên và học viên; đồng thời yêu cầu mỗi học viên tiếp tục vận dụng hiệu quả kiến thức vào thực tiễn công tác, chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các học viên.

Cũng trong ngày 18-11, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định nâng loại lương quân nhân chuyên nghiệp năm 2026. Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Vùng chủ trì hội nghị.

Việc nâng loại lương thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Cảnh sát biển Việt Nam đối với công tác xây dựng đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp; đồng thời ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của mỗi cá nhân. Đây cũng là nguồn động viên để cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thi đua hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Vùng Cảnh sát biển 4 vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.