Vùng Cảnh sát biển 3 và Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tuyên truyền biển đảo

Ký kết phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Vùng Cảnh sát biển 3 và Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Ngày 9/11, Vùng Cảnh sát biển 3 và Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về biển đảo và Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Đồng thời, Vùng Cảnh sát biển 3 cũng ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục học sinh về biển đảo và tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đại tá Lê Văn Tú phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Được biết, trong năm học 2025-2026, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” đã thu hút hơn 46.000 học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố tham gia. Còn trong năm học 2026-2027 này, đã có gần 85.000 em của 31 trường trung học cơ sở tham gia.

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 nhấn mạnh: các hoạt động dân vận và các cuộc thi mà hai bên phối hợp tổ chức có ý nghĩa thiết thực để lan tỏa tình yêu biển, đảo, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức phòng, chống khai thác IUU cho người dân. Nhất là nâng cao trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc đối với thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân trên biển, tăng cường đoàn kết quân dân, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương những kết quả tiêu biểu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao ý nghĩa của các chương trình phối hợp trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, mở rộng không gian đô thị hướng biển.

Đồng chí đề nghị trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo, các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố chủ động phối hợp Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền về biển đảo; nâng cao hiệu quả các chương trình. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị các cơ quan tăng cường tuyên truyền phòng chống khai thác IUU gắn với bảo đảm sinh kế bền vững cho ngư dân.