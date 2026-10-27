Vùng Cảnh sát biển 3: Thi đua thực chất, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (đóng tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2027.

Báo cáo tại hội nghị, Thủ trưởng Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, năm 2026, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, phong trào thi đua quyết thắng được đơn vị triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đạt nhiều kết quả thiết thực, cụ thể.

Cảnh sát biển tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân trên biển. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Trong năm, đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, điều động 929 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ hoạt động trên biển, đi được 424.566 hải lý an toàn. Đơn vị đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 160 tàu, điều tra xử lý 28 vụ việc vi phạm pháp luật trên biển, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 37 tỷ đồng.

Một trong những thành tích nổi bật của vùng là thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm liên quan đến ma túy. Trong năm 2026, Vùng Cảnh sát biển 3 đã chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn đấu tranh triệt phá 9 chuyên án, vụ án về ma túy, bắt giữ 23 đối tượng và nhiều tang vật, dụng cụ sử dụng ma túy khác. Đặc biệt, chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án 126-MT, bắt 1,16 tấn ma túy vận chuyển trái phép. Đây là số lượng ma túy được phát hiện và thu giữ trên biển lớn nhất từ trước đến nay.

Ma túy thu giữ được trong Chuyên án 126-MT. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân được triển khai kịp thời, hiệu quả. Qua đó đã điều động 32 lượt tàu tham gia cứu nạn, vớt được 154 thuyền viên.

Trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đơn vị phối hợp các địa phương thuộc 6 tỉnh, thành phố tổ chức 70 buổi tuyên truyền, thu hút 19.388 lượt người tham gia, phát hơn 8.154 tờ rơi, 3.966 sổ tay tuyên truyền, 2.400 lá cờ Tổ quốc. Trên biển, các tàu làm nhiệm vụ của vùng đã tuyên truyền trực tiếp đến 13.070 lượt tàu với 113.096 lượt thuyền viên.

Cảnh sát biển và Bộ đội biên phòng cùng tuyên truyền cho bà con ngư dân tại bến phà An Thới Đông-Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Trong công tác dân vận, đơn vị thực hiện hiệu quả các chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Với thành tích đạt được năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng được tặng 13 Bằng khen, 149 lượt tập thể, 318 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng được các cấp, các ngành khen thưởng vì có thành tích tốt, xuất sắc trong các phong trào, đợt thi đua, các cuộc vận động và tổng kết nhiệm vụ.

Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 kết luận hội nghị. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Kết luận hội nghị, Đại tá Lê Văn Tú,Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Tư lệnh Vùng ghi nhận, biểu dương những thành tích của các tập thể, cá nhân; yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Đồng chí yêu cầu, năm 2027, phong trào Thi đua Quyết thắng cần tiếp tục được triển khai sâu rộng, thực chất, gắn chặt với hoàn thành nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục, phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ; làm tốt công tác bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; góp phần xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu và Bộ Tư lệnh Vùng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.