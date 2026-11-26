Trước đó, vòng thi cấp xã, phường phần thi trực tuyến, các em học sinh đã tham gia trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 10 phút, mỗi câu trả lời đúng được tính 1 điểm; mỗi em được thi tối đa 3 lần.

Sau phần thi trực tuyến, Ban tổ chức đã lựa chọn 100 em học sinh tham gia phần thi trực tiếp thi đấu 4 phần: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”, mỗi học sinh ngồi trên một ô sàn thi đấu được đánh số thứ tự từ 1 đến 100 và được có số báo danh riêng…

Phần thi trực tiếp, mỗi thí sinh tham gia phải trả lời các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm, hoặc chọn một đáp án đúng nhất trong các phương án đưa ra; điền từ còn thiếu vào chỗ trống… tập trung kiến thức về biển, đảo Việt Nam; Luật Phòng, chống tội phạm ma túy và những tác hại của ma túy đối với học đường; những nội dung về phòng, chống bạo lực học đường; lịch sử truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc và địa phương trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Trung tá Trịnh Hồng Quân, Phó chính ủy Chi đội Kiểm ngư số 2, (Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn, thông qua cuộc thi mỗi em học sinh không chỉ tích lũy thêm kiến thức mà còn hình thành tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm đối với biển, đảo quê hương; từ đó không ngừng học tập, rèn luyện, trở thành những công dân có ích, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng, phát triển kinh tế biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo, đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển”.

Với nhiều hình thức sáng tạo, thực tiễn, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” đã trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu của cán bộ, chiến sĩ đơn vị và các địa phương. Tại cuộc thi, Ban tổ chức còn tổ chức tặng học bổng, xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi.

Báo Quân đội nhân dân gửi đến bạn đọc một số hình ảnh tại cuộc thi:

Trung tá Trịnh Hồng Quân, Phó chính ủy, Chi đội Kiểm ngư số 2, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu.

Các thí sinh tham gia vòng thi cấp cụm xã, phường.

Các thí sinh tham gia phần thi “Ra khơi”.

Trung tá Cao Hùng, Phó chủ nhiệm Chính trị, Chi đội Kiểm ngư số 2, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu.

Phần thi "Giải cứu".

Với nhiều hình thức sáng tạo, thực tiễn, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu của cán bộ, chiến sĩ đơn vị và các địa phương.