Vùng Cảnh sát biển 3 rút kinh nghiệm phối hợp chống khai thác IUU

Theo báo cáo tại hội nghị, từ ngày 8/9 đến 13/10/2026, các lực lượng đã phối hợp nắm tình hình, duy trì tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia - Malaysia và vùng biển mở rộng.

Mỗi ngày, khu vực này ghi nhận khoảng 196 - 342 lượt tàu cá Việt Nam hoạt động.

Trao tặng cờ Tổ quốc và phát tờ rơi cho ngư dân.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin, rà soát, đối chiếu danh sách tàu cá hoạt động trên biển; tiếp nhận thông tin về các tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) để liên hệ, kiểm tra, xác minh.

Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp liên hệ với chủ tàu trên bờ để tuyên truyền, vận động, nhắc nhở ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, gắn với kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm.

Các lực lượng đã thực hiện 3.935 lượt tuyên truyền qua máy liên lạc nghề cá cho 1.902 tàu, với 14.378 thuyền viên; tuyên truyền trực tiếp cho 500 lượt tàu, với 3.500 thuyền viên; tặng 469 lá cờ Tổ quốc và cấp phát 1.497 tờ rơi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân.

Thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, thường xuyên xuất hiện mưa dông, gió Tây Nam cấp 4 - 6, ảnh hưởng đến hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát.

Đáng chú ý, một số tàu cá cố tình vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản; không hợp tác, có hành vi chống đối, bỏ chạy hoặc không chấp hành hiệu lệnh dừng tàu khi lực lượng chức năng tiếp cận, kiểm tra.

Tình trạng xuất hiện tín hiệu VMS giả; tàu cá lắp đặt đồng thời hai thiết bị VMS của hai nhà cung cấp khác nhau cũng gây khó khăn cho công tác theo dõi, kiểm tra, kiểm soát.

Ngoài ra, một số tàu cá lợi dụng đêm tối, thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế để tìm cách vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài. Việc ngư dân sử dụng nhiều kênh liên lạc nghề cá khác nhau cũng ảnh hưởng đến quá trình kết nối, trao đổi thông tin và tuyên truyền trên biển.

Đại tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó Tư lệnh Pháp luật phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Hiếu biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động khắc phục khó khăn của cán bộ, nhân viên; đồng thời đánh giá cao kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trong thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Đức Hiếu yêu cầu thời gian tới, các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động nắm chắc tình hình, duy trì hiệu quả công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Các lực lượng cần kiên quyết, kiên trì ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.