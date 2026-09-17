Vùng Cảnh sát biển 3 quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch triển khai “Tháng cao điểm” chống khai thác IUU, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ đến 100% cán bộ, chiến sĩ: Xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Đại tá Trần Xuân Lương chủ trì hội nghị.

Trong tháng cao điểm, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 duy trì nhiều tàu chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống IUU; tổ chức tuần tra, kiểm soát, với quãng đường hơn 12.700 hải lý; đã kiểm tra trực tiếp 298 tàu cá với 2.138 thuyền viên...

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai đồng bộ, gắn với hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển. Bộ tư lệnh Vùng đã chỉ đạo cơ quan chức năng và các đơn vị đóng quân trên địa bàn tổ chức 5 tổ, đội trực tiếp đến các âu tàu, bến cảng, khu neo đậu tàu thuyền tuyên truyền về chống khai thác IUU cho các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển; kết hợp cấp phát 2.104 tờ rơi, tặng 301 cờ Tổ quốc; phối hợp với các cơ quan báo chí đăng, phát 79 lượt tin, bài, phóng sự về chống khai thác IUU.

Đại tá Lê Văn Tú tuyên truyền chống khai thác IUU và tặng quà cho ngư dân.

Kết luận hội nghị, Đại tá Trần Xuân Lương biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trên các vùng biển trọng điểm, tăng cường quản lý, giám sát tàu cá, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 3 trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Tại hội nghị, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao thưởng tặng 4 tập thể, 8 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện “Tháng cao điểm” chống khai thác IUU.