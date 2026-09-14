Vùng Cảnh sát biển 3 phát động thi đua chào mừng 80 năm ngày toàn quốc kháng chiến

Quang cảnh lễ phát động. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Đây cũng là đợt thi đua chào mừng 82 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2026) và 37 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2026).

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 5/10/2026 đến 25/12/2026, tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao; xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển trong một cuộc họp quán triệt nhiệm vụ. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp).

Thông qua đợt thi đua tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn về sự kiện lịch sử ngày toàn quốc kháng chiến của dân tộc ta; tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng; những thành tích, chiến công tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thời gian vừa qua...

Từ đó khơi dậy trong mỗi cán bộ, chiến sĩ lòng tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta, từ đó có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Văn Tú- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu tại lễ phát động thi đua. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp).

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phát động, quán triệt và triển khai đợt thi đua cao điểm nghiêm túc, chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả. Đợt thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu của đợt thi đua.

Chủ động, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, chống khai thác IUU, huấn luyện, diễn tập, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất, không để bị động, bất ngờ.

Tàu Cảnh sát biển Vùng 3 đang làm nhiệm vụ trên biển. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp).

Tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn, tăng cường quản lý tư tưởng, quản lý con người, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ; phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá thực chất kết quả thi đua, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được giao quản lý vùng biển từ Cù Lao Xanh, tỉnh Gia Lai đến bờ bắc cửa Định An, tỉnh Vĩnh Long; bao gồm vùng biển Nam Trung Bộ đến Đông Nam Bộ, đặc khu Trường Sa và thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Vùng biển này có chiều dài khoảng 1.095km, với diện tích hơn 615.000km².